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Katliam öncesi Reina'nın sayfasına bunları yazdı, sonra sır oldu

Terör saldırısının olduğu Reina'nın sosyal medyadan yayınladığı yeni yıl mesajına yapılan bazı yorumlar dikkat çekti

02 Ocak 2017 Pazartesi, 14:14:54 Güncelleme: 14:35:12 DHA

Reina'nın yeni yıl mesajlarına ayırdığı sayfasına katliamdan kısa süre önce aynı kullanıcı tarafından "Sizi istiyorummm" ve "Dövüşe 5 kalaa" şeklinde 2 mesaj yazıldı.

Esrarengiz mesajların yazılmasından sadece saatler önce açılan şüpheli hesap artık yok, kapalı. Ama aynı isim ve fotoğrafla açılan bir başka hesaba hala ulaşılıyor. Bu hesabın kapağında ise "Tiger's of İslam" yazılı, ellerinde silahlar olan üniformalı ve sakallı militanların yer aldığı bir fotoğraf var. Profil fotoğrafında ise yine aynı yüz ; Saçları kazılı, dilini çıkartarak ekrana bakan alaycı yüz..

KİM BU 'WOO GEORGE'

Katliamın gerçekleştiği gece, Reina'nın yeni yıl mesajının paylaşıldığı sayfaya yazılan, hem de saldırıdan bir kaç saat önce yazılan 2 mesaj oldukça dikkat çekiciydi. Mesajların içeriği kadar, mesaj sahibinin profili, bu profilde katliamdan sonra yapılan değişiklikler dikkatli gözlerden kaçmadı. 'Woo George' ismini kullanan kişi art arda 2 mesaj paylaştı. Paylaşımın yapıldığı dakikalar yeni yılın ilk dakikalarıydı ve saldırgan henüz ortaya çıkmamıştı. O paylaşımların ilkinde "Sizi istiyorummm" diye yazdı kullanıcı. Yeni yıl mesajlarına ayrılan sayfadaki en sıradaşı paylaşımdı. Aynı kullanıcı ikinci paylaşımını da hemen sonrasında yaptı. Bu kez ""Dövüşe 5 kalaa" diye yazdı.



MESAJLAR KATLİAMDAN SONRA "ANLAMLI" BULUNDU

O dakikalarda Reina'nın sayfasını kullananların dikkatini çekmeyen mesajlar, katliamın gerçekleşmesinden sonra hem mevcut kullanıcıların hem de başsağlığı paylaşımı için sayfaya girenler tarafından "anlamlı" ve çok şüpheli bulundu.

DİL ÇIKARTAN ALAYCI YÜZ FOTOĞRAFIYLA

Dil çıkartan, alaycı bir yüzün profil fotoğrafı olarak seçildiği hesabın ayrıntıları ve hareketliliğine bakıldığında ortaya çok daha şüpheli bir durum çıktı. Açılış zamanına bakıldığında sırf bu paylaşımların yapılması için açıldığı anlaşılan hesap kısa süre sonra da silindi. Ancak tuhaflık bununla sınırla kalmadı.

AYNI İSİMLE BAŞKA HESAPTA SİLAHLI, ÜNFORMALI MİLİTANLAR

Silinen hesapta kullanılan fotoğraf ve aynı isimle açılan bir başka hesap daha var platformda. Kapak fotoğrafında üniformalı, hepsi sakallı ve silahlı kişilerin olduğu bu hesaptaki fotoğraf ve kullanıcı adı aynı. Fotoğrafın üstünde "Tigers of İslam" (İslamın Kaplanları) yazıyor.

PAYLAŞIMI YAPANLAR ÖNCEDEN BİLİYOR MUYDU?

Bütün bunlar Reina katliamıyla ilgili olarak koskoca bir soruyu ortaya koyuyor; Bu iki hesabı kullanan kişi ya da kişiler katliamı, planlamasını, nasıl ve ne zaman yapılacağını çok önceden biliyor muydu ? Paylaşımlar bu yüzden mi yapıldı ?

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300
YORUMLAR 8
  • Misafir 28 dakika önce
    türkiye de tc kimliksiz hesap açılmamalı ...
  • Misafir 1 saat önce
    sahte hesapla farklı yönlendirme olabilir
  • Misafir 2 saat önce
    bıktık bu dış güçlerin oyunlarından
  • Misafir 2 saat önce
    bu iş çok organize bir iş, tek kişinin yapıp kaçıp sırra kadem basacağı bir iş değil
  • Misafir 2 saat önce
    Bu olay sonrası oh olsun diyenleride keşke içeri atsalar terör örgütünü övmekten.
  • Misafir 2 saat önce
    hangi ıp adreslerinden nereden yapılmış bulunmalı ,izleri sürülmeli
  • Misafir 2 saat önce
    bu tür mesajlar anında izlemeye alınmıyormu
  • Misafir 2 saat önce
    bu iş cıa işi, adamlar profesyonellik üstü çalışıyorlar, hedef saptırmak için herşeyi yapabilirler
  • Misafir 2 saat önce
    belkide bu işi yapan yada yapılmasına ortak olanlar yazdı
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