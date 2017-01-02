ÖSYM tarafından 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran, derslerini tamamlamış ve tez aşamasında olan lisansüstü öğrenciler ile lisansüstü yabancı uyruklu öğrenciler, yıllık öğrenim ücretlerinin yarısını ödeyecek.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, KHK gereğince kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranların, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde ödeyecekleri ücretlerin belirlenmesi ve ödenmesine ilişkin süreç hakkında bilgi verildi.

Buna göre, 667 Sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden diğer yükseköğretim kurumlarına yerleşen yüksek lisans ve doktora öğrencileri, kayıtlı oldukları eğitim öğretim yılında üniversiteye kabul edildiklerine dair kanıtlayıcı belgeleri varsa yerleştirildikleri üniversiteye ibraz edecek.

Bu belgelerde lisansüstü eğitim ücretinin belirlenmesine ilişkin bilginin yer almış olması üniversiteler tarafından aranacak. Bu kapsamda tez çalışması dahil belirlenmiş öğrenim ücretlerine ya da AKTS kredisi/ders başına hesaplanan öğrenim ücretlerine, Ağustos 2016 dönemi TÜFE artış oranının (yüzde 8,05) uygulanması sonucu bulunan öğrenim ücreti öğrenciler tarafından ödenecek. Bu uygulama lisansüstü yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerli olacak.

Derslerini tamamlamış ve tez aşamasında olan lisansüstü öğrenciler ile lisansüstü yabancı uyruklu öğrenciler, yıllık öğrenim ücretlerinin yarısını ödeyecek.

TÜFE ARTIŞ ORANI UYGULANMAYACAK

667 Sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleşen yabancı uyruklu ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, kayıtlı oldukları eğitim öğretim yılında üniversiteye kabul edildiklerine dair kanıtlayıcı belgeleri yerleştirildikleri üniversiteye ibraz edecek.

Bu belgelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim ücretinin belirlenmesine ilişkin bilginin yer almış olması üniversiteler tarafından aranacak. Söz konusu belgelerde öğrenim ücretinin döviz cinsinden belirlenmiş olması halinde, bu öğrenciler yerleştirildikleri üniversiteye ödeme yaptıkları tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunu dikkate alarak, Türk lirası cinsinden hesaplanan öğrenim ücretlerini ödeyecek. Bu ücretlere TÜİK tarafından yayınlanan Ağustos 2016 dönemi TÜFE artış oranı uygulanmayacak.

KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin öğrenim ücretlerinin taksitler halinde ödenmesine ilişkin ilgi sayılı yazıda yer alan hükümler, bu açıklamalar kapsamında olan öğrenciler için de geçerli olacak.

Ayrıca, YÖKün internet sitesinden "667 KHK Uyarınca Kayıt Yaptıran Öğrencilerin 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri" ve "667 KHK Uyarınca Kayıt Yaptıran Lisansüstü Öğrencilerin 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri"ne ulaşılabilecek.