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Reina saldırısıyla ilgili 12 kişi gözaltında

Terör saldırısının gerçekleştiği eğlence mekanının çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameralarındaki kayıtların incelemesinin sürdüğü, görüntülerdeki en küçük ayrıntının bile değerlendirildiği kaydedildi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 14:31:20 Güncelleme: 19:00:52 AA

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin 12 kişi gözaltına alındı.

Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Olaydan sonra kaçan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesinde tutulan 12 kişinin ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.

Bu arada, terör saldırısının gerçekleştiği eğlence mekanının çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameralarındaki kayıtların incelemesinin sürdüğü, görüntülerdeki en küçük ayrıntının bile değerlendirildiği kaydedildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 5 saat önce
    Bu vatana ihanet edenler, mutlaka faturasını ödiyecekler. Kahrolsun terörizim.
  • Misafir 6 saat önce
    ALLAH TOPRAMIZDA GÖZÜ OLANLARA FIRSAT VERMESİN
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