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Antalya'da kaçak at kesimine jandarma baskını

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan F.D. ve S.E., atları satmadıklarını, kestikleri atların etlerini çiftlikteki köpeklere verdiklerini iddia ettiler

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:55:17 Güncelleme: 15:58:29 İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Kalemler Mahallesi'ndeki at çiftliğinde kesilmiş atlara ait parçalar, ölü ve ölüme terk edilmiş atlar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.D. ve S.E. adlı şahıslar, kestikleri atların etini satmadıklarını, çiftlikte bulunan köpeklere yedirdiklerini iddia ettiler.

Etrafı tel çitle çevrili, içerisinde hangar şeklinde bir depo bulunan ormanın kenarındaki at çiftliğinde kaderine terk edilmiş 5 atın yanı sıra 1 tane ölüme terk edilmiş yerde can çekişen, 1 tane de öldürülmüş at ve kesilmiş atların iç organları bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan F.D. ve S.E., atları satmadıklarını, kestikleri atların etlerini çiftlikteki köpeklere verdiklerini iddia ettiler.

Diğer taraftan, yapılan ihbarın ardından konuyla ilgili bilgi verilen zabıta ekipleri jandarma ile birlikte olay yerine giderek tutanak hazırlarken, F.D. ve S.E., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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