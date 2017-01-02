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Show Ana Haber
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Türkiye, gündemi Show Ana Haber'den takip etti!

Türkiye’nin ve Dünya’nın nabzını tutan Show Ana Haber Bülteni yıl boyunca izleyicileri ekrana kilitledi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:11:53 Güncelleme: 17:51:11

Haftaiçi her akşam ekrana gelen, Genel Yayın Yönetmenliğini Ramazan Kurnaz'ın yaptığı, Jülide Ateş'in sunumu ile ekrana gelen Show Ana Haber, özel haberleri ile de gündem yarattı.

Uzman muhabir kadrosu ve deneyimli ekibiyle hazırlanan haberler düzenlenen canlı yayın bağlantılarıyla olay yerlerinden aynı anda Show TV ekranlarına taşıyan Show Ana Haber, 2016'nın Temmuz, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında en çok izlenen Ana Haber bülteni olarak birinciliği göğüsledi.

Doğru ve tarafsız gündemi hafta içi her gün Jülide Ateş ile haftasonu ise Pınar Erbaş ile Show Ana Haber’de takip edin.

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