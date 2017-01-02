02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
TSK
GÜNDEM

TSK'nın personel mevcudu açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK)'nın toplamda 359 bin 273 askeri bulunduğu açıklandı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 18:23:54 Güncelleme: 18:25:35 AA

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) 203'ü general ve amiral olmak üzere 359 bin 273 askeri personel bulunuyor.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, TSK'nın personel mevcuduna ilişkin bilgi verildi.

Buna göre Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde 203 general ve amiral, 26 bin 278 subay, 64 bin 999 astsubay, 47 bin 570 uzman erbaş ile 16 bin 149 sözleşmeli er ve erbaş görev yapıyor.

Yükümlü personel mevcudunun 204 bin 74 olduğu üç kuvvetteki askeri personelin sayısı böylelikle 359 bin 273'e ulaşıyor.

Kuvvet komutanlıklarındakilerin yanı sıra Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığında görevli sivil memur ve işçilerle TSK'nın personel mevcudu 398 bin 513'e çıkıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Mehmetçik dondurucu soğukta vatan nöbetinde
GÜNDEM

Hava - 22 derece! Mehmetçik görevde!
Türkiye ve Rusya DEAŞ hedeflerini vurdu
GÜNDEM

Türkiye ve Rusya DEAŞ hedeflerini vurdu
TSK, 17 binayı imha etti, 34 DEAŞ'lıyı öldürdü
GÜNDEM

17 bina imha edildi, 34 DEAŞ'lı öldürüldü
TSK'dan Ortaköy saldırısına ilişkin açıklama
GÜNDEM

TSK'dan Reina açıklaması
Darbeci Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye de dava açıldı
GÜNDEM

Darbeci Semih Terzi'nin eşine de dava açıldı
DEAŞ'ın sözde emirlerinden Ebu Ensari öldürüldü
GÜNDEM

DEAŞ'ın sözde emiri öldürüldü
Manisa'da öğrenci yurdunda yangın
GÜNDEM

MANİSA'DA ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN
'Bu utançla ölünür' demişti yine yaptı!
GÜNDEM

'BU UTANÇLA ÖLÜNÜR' DEMİŞTİ YİNE YAPTI!
İstanbul'un orta yerinde feci yangın
GÜNDEM

İSTANBUL'UN ORTA YERİNDE FECİ YANGIN
Zeytinburnu'nda Reina saldırganı için operasyon
GÜNDEM

REİNA SALDIRISIYLA İLGİLİ İSTANBUL'DA OPERASYON!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden taziye telefonu
GÜNDEM

ÜÇ LİDERDEN ERDOĞAN'A TAZİYE TELEFONU
Beşiktaş'ta teröre protesto
GÜNDEM

BEŞİKTAŞ'TA TERÖRE PROTESTO