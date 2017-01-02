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Başbakanlık'tan sosyal medya uyarısı

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar sosyal medyada yapılan paylaşımlara karşı uyarıda bulunuldu

02 Ocak 2017 Pazartesi, 18:48:42 Güncelleme: 18:55:49 AA

Başbakanlıktan, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Değerler ve yaşam tarzları üzerinden yapılan eleştirilerin, kutuplaşmaya sevk edici paylaşımların teröre hizmet edeceği unutulmamalıdır. Milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde, terör eylemlerini haklı gösterebilecek bu tür söylemler tehlikeli birer tuzaktır." ifadelerine yer verildi.

"YASAL SÜREÇLER BAŞLADI" 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beka mücadelesi verdiğimiz şu günlerde kurulan bu ucuz tuzaklara karşı vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekmektedir. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleriyle bağdaşmayan bu tür paylaşımlar aynı zamanda suç teşkil edebilecektir. Halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek bu paylaşımları yapanlarla ilgili yasal süreçlerin başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

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