02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul Reina
GÜNDEM

33 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 33 kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 23:46:05 Güncelleme: 23:49:04 AA

Alınan bilgiye göre, Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 33 kişinin cenazesiyle ilgili Adli Tıp Kurumundaki işlemler tamamlandı.

Çıkış işlemi yapılan 26 cenazenin ailelerine teslim edilmesinin ardından, gün içinde işlemleri tamamlanan 7 cenaze daha yakınları tarafından teslim alındı.

Saldırıda hayatını kaybeden ve Adli Tıp Kurumu morgunda bulunan 6 cenazenin teslim edilmesi için de yurt dışından yakınlarının gelmesinin beklendiği öğrenildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Zeytinburnu'nda Reina saldırganı için operasyon
GÜNDEM

Reina saldırısıyla ilgili İstanbul'da operasyon!
İstanbul'un orta yerinde feci yangın
GÜNDEM

İstanbul'un orta yerinde feci yangın
Beşiktaş'ta teröre protesto
GÜNDEM

Beşiktaş'ta teröre protesto
Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan konuştu
GÜNDEM

Reina'nın sahibi Koçarslan: İşletmemize doğrudan ...
Yalova ve Bursa'da Reina saldırganı alarmı
GÜNDEM

Yalova ve Bursa'da Reina saldırganı alarmı
Reina saldırısını düzenleyen teröristin fotoğrafları ortaya çıktı
GÜNDEM

Reina saldırısını düzenleyen teröristin yeni ...
Beşiktaş'ta teröre protesto
GÜNDEM

BEŞİKTAŞ'TA TERÖRE PROTESTO
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden taziye telefonu
GÜNDEM

ÜÇ LİDERDEN ERDOĞAN'A TAZİYE TELEFONU
Barbaros Şansal'a havalimanında saldırı
GÜNDEM

BARBAROS ŞANSAL'A HAVALİMANINDA SALDIRI
'Bu utançla ölünür' demişti yine yaptı!
GÜNDEM

'BU UTANÇLA ÖLÜNÜR' DEMİŞTİ YİNE YAPTI!
İstanbul'un orta yerinde feci yangın
GÜNDEM

İSTANBUL'UN ORTA YERİNDE FECİ YANGIN
Zeytinburnu'nda Reina saldırganı için operasyon
GÜNDEM

REİNA SALDIRISIYLA İLGİLİ İSTANBUL'DA OPERASYON!