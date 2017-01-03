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Yılbaşı gecesi Reina'yı kana bulayan terörist topallayarak kaçmış

03 Ocak 2017 Salı, 03:18:32

Reina'da yılbaşı gecesi gerçekleşen katliamdan yaralı kurtulan Mustafa G.'nin bir yakını olay anında yaşananları anlattı

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    Yılbaşı gecesi kuzeni Mustafa G. ile birlikte ek kazanç sağlamak için amcasının uzun yıllardır çalıştığı Reina’ya giden Yunus Görmek, hem servis elemanı hem de güvenlik görevlisi olarak görev alıyordu. 

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    Yeni yıla girmeye saatler kala mekâna gelecek olan arkadaşlarını karşılamak için kapının önüne çıkan Yunus Görmek, hain saldırının kurbanı oldu.

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    Saldırıda, Yunus’un kuzeni Mustafa G. ise yerde yatanların arasına saklanarak mucize eseri kurtuldu. Mustafa G.’nin bir yakını, o an yaşananları HABERTÜRK’e şöyle anlattı:

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