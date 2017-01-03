Yılbaşı gecesi Reina'yı kana bulayan terörist topallayarak kaçmış
03 Ocak 2017 Salı, 03:18:32 | Güncelleme: 07:22:45
Reina'da yılbaşı gecesi gerçekleşen katliamdan yaralı kurtulan Mustafa G.'nin bir yakını olay anında yaşananları anlattı
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Yılbaşı gecesi kuzeni Mustafa G. ile birlikte ek kazanç sağlamak için amcasının uzun yıllardır çalıştığı Reina’ya giden Yunus Görmek, hem servis elemanı hem de güvenlik görevlisi olarak görev alıyordu.
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Yeni yıla girmeye saatler kala mekâna gelecek olan arkadaşlarını karşılamak için kapının önüne çıkan Yunus Görmek, hain saldırının kurbanı oldu.
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Saldırıda, Yunus’un kuzeni Mustafa G. ise yerde yatanların arasına saklanarak mucize eseri kurtuldu. Mustafa G.’nin bir yakını, o an yaşananları HABERTÜRK’e şöyle anlattı:
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“Mekânda çalışan 3 yakınımız vardı. Yunus, mekânın içindeymiş, Mustafa ise güvenlikçilerle kapıdaymış. Yunus Mustafa’yı içeriye yönlendirmiş.
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Kendisi içeri geçtiği sırada saldırgan gelmiş, merdivenlere çıkmadan taranmış. Yere düşmüş; terörist Yunus’u bir de alnından vurmuş.
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Saldırgan içeriye 3 defa ‘Allahuekber’ diye bağırarak girmiş. 3 kez el bombası ya da sis bombasına benzer bombayı atmış ve silahla etrafı taramış. O bomba attıkça insanlar başka yerlere kaçmışlar.
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Güvenlik görevlileri birkaç kadın turisti bodrumdaki depoya kilitlemiş. Denize atlayan insanları Sahil Güvenlik kurtarmış. Terörist, Mustafa’nın yanından geçmiş.
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Saldırgan, Mustafa’yı ölü sanmış. Sonra üst kata çıkmış. Mekânın yazlık bölümüne kaçanlara ateş etmiş.
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Üzerindeki siyah montu çıkarıp dışarı kaçan ilk grubun arasına dalıp kaçmış. Terörist, topallayarak kaçmış.”