İçkili mekânlarda silahlı güvenlik yasak

Reina’daki terör saldırısı, özel güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetleri kanununun 8. maddesine göre, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmiyor. Mekâna özel güvenlik tahsisi talebi de valilik bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından karara bağlanıyor. Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları Derneği Başkanı Cengiz Kıvılcım, “Bizde iki tip güvenlik görevlisi vardır. Biri silahlı, biri silahsız. Eğer silahlı güvenlik görevlisi ise bu arkadaşlarımız görev alanlarında ve görev süreleri içinde silahlarını taşıyabiliyorlar ve kullanabiliyorlar. Silahın kullanılması da bizim 5188 sayılı yasaya tabidir. Bunun 7. maddesine göre zor kullanma yetkisi içinde bu silahımızı kullanabiliyoruz” dedi.

Kurumlara silahlı özel güvenlik görevlisi yetkisini valilik bünyesinde oluşturulan komisyonda verildiğini söyleyen Kıvılcım, “Komisyon, örneğin, ‘Reina’da özel güvenlik görevlisi istihdam edilecek’ şeklinde olumlu ya da olumsuz karar verir. Eğer böyle bir karar çıkmamış ise özel güvenlik silah kullanamaz” dedi.

Uzay KESMEN/İSTANBUL