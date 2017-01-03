03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
reina
GÜNDEM

İçkili mekânlarda silahlı güvenlik yasak

"Bizde iki tip güvenlik görevlisi vardır. Biri silahlı, biri silahsız. Eğer silahlı güvenlik görevlisi ise bu arkadaşlarımız görev alanlarında ve görev süreleri içinde silahlarını taşıyabiliyorlar ve kullanabiliyorlar"

03 Ocak 2017 Salı, 09:24:45 Güncelleme: 09:25:46

Reina’daki terör saldırısı, özel güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetleri kanununun 8. maddesine göre, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmiyor. Mekâna özel güvenlik tahsisi talebi de valilik bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından karara bağlanıyor. Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları Derneği Başkanı Cengiz Kıvılcım, “Bizde iki tip güvenlik görevlisi vardır. Biri silahlı, biri silahsız. Eğer silahlı güvenlik görevlisi ise bu arkadaşlarımız görev alanlarında ve görev süreleri içinde silahlarını taşıyabiliyorlar ve kullanabiliyorlar. Silahın kullanılması da bizim 5188 sayılı yasaya tabidir. Bunun 7. maddesine göre zor kullanma yetkisi içinde bu silahımızı kullanabiliyoruz” dedi.

Kurumlara silahlı özel güvenlik görevlisi yetkisini valilik bünyesinde oluşturulan komisyonda verildiğini söyleyen Kıvılcım, “Komisyon, örneğin, ‘Reina’da özel güvenlik görevlisi istihdam edilecek’ şeklinde olumlu ya da olumsuz karar verir. Eğer böyle bir karar çıkmamış ise özel güvenlik silah kullanamaz” dedi.

Uzay KESMEN/İSTANBUL

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kocareisoğlu: Alınan önlemler terörle mücadele için yetersiz
GÜNDEM

‘Alınan önlemler terörle mücadele için yetersiz’
Bursa'da uzman çavuş kocasını öldüren kadına müebbet isteniyor
GÜNDEM

Kocasının beylik silahını alıp öldürmüştü, istenen ceza. ...
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (03 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 3 Ocak günlüğü
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
GÜNDEM

Samsun'da sokak ortasında cinayet!
2017 AÖL sınav giriş yerleri ne zaman yayımlanacak?
GÜNDEM

Açıköğretim sınavları başlıyor!
İDO tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti!
GÜNDEM

İDO'dan tüm iç hat deniz otobüsü seferlerine iptal!
Bursa'da uzman çavuş kocasını öldüren kadına müebbet isteniyor
GÜNDEM

KOCASININ BEYLİK SİLAHINI ALIP ÖLDÜRMÜŞTÜ, İSTENEN CEZA...
İzmirli öğrencilerden El Bab'da görev alan Türk askerlerine anlamlı hediyeler
GÜNDEM

EL BAB'DAKİ TÜRK ASKERLERİNDEN O ÖĞRENCİLERE BÜYÜK SÜRPRİZ!
Ankara'da yangın: 30 kişi hastaneye kaldırıldı
GÜNDEM

BAŞKENT'TE YANGIN: 30 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
TSK: Fırat Kalkanı Harekatı'nda 18 DEAŞ'lı öldürüldü
GÜNDEM

18 DEAŞ'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!
Reina'yı kana bulayan terörist Kasım 2016'da Konya'ya gelmiş
GÜNDEM

CANİ, 2 AY ÖNCE KONYA'YA GELMİŞ! AİLESİ GÖZALTINDA!
2017 AÖL sınav giriş yerleri ne zaman yayımlanacak?
GÜNDEM

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI BAŞLIYOR!