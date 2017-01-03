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Aydın
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Aydın'da bir adam evden kaçan karısının sevgilisi tarafından bıçaklandı

Polis ekipleri olayın gasp olduğu yönünde hareket ettikleri sırada, hastanede tedavi gören Turan A.'nın ilk ifadesi gerçeği ortaya çıkardı

03 Ocak 2017 Salı, 09:35:55 Güncelleme: 09:50:27 İHA

Aydın'ın Nazilli İlçesinde fırıncılık yapan evli ve 2 çocuk babası Turan A., evden kaçan eşinin yasak ilişki yaşadığı sevgilisi tarafından sokak ortasında bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre; çalıştığı fırına gitmek için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden çıkan Turan A., kavşakta araba beklediği sırada, bıçaklandı. Olay yerine çağrılan ambulans yardımıyla hastaneye kaldırılan, Turan A. ölümden döndü. Polis ekipleri olayın gasp olduğu yönünde hareket ettikleri sırada, hastanede tedavi gören Turan A.'nın ilk ifadesi gerçeği ortaya çıkardı. Turan D. isimli bir şahsın kendisini bıçakladığını ve yanında da 10 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğu karısının da bulunduğunu söyleyen talihsiz adam, yaşanan durumu ihanet olarak değerlendirdi.

1 AY ÖNCE EVDEN KAÇMIŞ

2 çocuk babası Turan A., karısı Sultan A. tarafından 1 ay önce terk edildi.Giderken de çocuklarının geleceği için hazırladığı paraları da yanında götüren kadına bir daha ulaşılamadı. Evdeki paraları götürdüğü için, emniyete giden Turan A. karısından şikayetçi oldu. Şikayeti geri çekmesi için Turan A. karısının sevgilisi tarafından baskı ve tehdide maruz kaldı. Çocukları ve kocasını terk eden Sultan A. sevgilisiyle geçen gece plan yaparak, Güzelköy'de ki işine gitmek için evinden çıkan Turan A.'yı takip altına aldı. Araba beklediği sırada, talihsiz adamın boğazına bıçak dayayan öfkeli sevgili "karından şikayeti geri çekeceksin yoksa seni öldürürüm" diye tehditler savurdu. Çıkan arbedede Turan A. sağ ve sol bacağından bıçaklandı. Çevreden geçenlerin bağırış sesiyle Sultan A. ve Turan D. olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yaşananlar karşısında hayatının şokuyla karşılaştığını belirten Turan A., "Bu bana yapılan şerefsizliktir. Yıllar boyunca çocuklarımın anneliğini yapan kadın nasıl olurda böyle ihanet eder. İkisi de sürünsünler. Yargımıza güveniyorum, adalet gerekeni yapacaktır" dedi.

Polis ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma yürütürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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