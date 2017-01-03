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GÜNDEM

Kediyi bantlayıp eğlenen vicdansız genç kamerada

Çanakkale'de bir gencin, kediyi bantlayarak eğlendiği video hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Sosyal medyadan tepki yağarken, görüntülerin paylaşıldığı hesaplar kapatıldı

03 Ocak 2017 Salı, 10:24:59 Güncelleme: 10:51:01 İHA

Bir sosyal medya kullanıcısı, kendi hesabından, kediyi koli bandıyla bantlayıp eğlendiği görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, bir kedinin etrafına bant sarıldığı görülüyor. Ardından bu görüntüden çok mutlu olduğu belli olan kişi, bantladığı kediyi yerde yuvarlarken 'Yazık günah hayvana' dediği duyuluyor. Ardından bantladığı kediyi eline alan kişi, '5 liradan satıyoruz' dediği kediyi halter gibi kullanarak 'Böyle kas çalışabilirsiniz' diyerek gülüyor.

Kullanıcının, sosyal medya uygulamasının 24 saat içerisinde silinen 'Hikayeler' bölümünü kullanarak kaydettiği görüntü, yayınlandıktan sonra vatandaşları ayağa kaldırdı. Videoyu cep telefonlarıyla kaydeden hayvanseverler, sosyal medya kullanıcısına büyük tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine, videonun yayınlandığı hesabın kapatıldığı görüldü.

Çanakkale'de, sosyal medya üzerinden haberleşen hayvanseverler, görüntülerle birlikte suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

 

 

 

 

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 5 saat önce
    ADİ YARATIK. KURBAN OL SEN O KEDİYE.
  • Misafir 5 saat önce
    hesabı silse bile, hesabın açılış İP'si nerden giriş yaptığı, hangi cihazları kullandığı vs vs veritabanına kaydediliyor. yandın sen hain!
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