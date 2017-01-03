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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Reina'yı ziyaret etti

Yalçın Topçu, Reina'yı incelerken polis ekiplerinden de olayla ilgili bilgi aldı

03 Ocak 2017 Salı, 11:28:23 Güncelleme: 11:56:10 DHA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun ziyareti sırasında terör saldırısı sonrası Reina'nın içi ilk kez görüntülendi.

Topçu'nun dünkü ziyaretinde çekilen fotoğraflarda duvardaki kurşun izleri dikkat çekiyor. Yılbaşı süslemeleri aynen dururken kapıda müşteriler için verilen giriş kolyelerinden üç tane kaldığı görülüyor. Aynı bölüm üzerinde bir de pasaportun yer aldığı görülüyor. Yalçın Topçu, Reina'yı incelerken polis ekiplerinden de olayla ilgili bilgi aldı. Emniyet yetkilileri olayın ayrıntılarını anlattı.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 2 saat önce
    reina kapatilmali artik
  • Misafir 4 saat önce
    Allah rahmet eylesin allah mekanlarını cennet eylesin.
  • Misafir 4 saat önce
    ne alaka anlamadım.
  • Misafir 4 saat önce
    erdoğan da ziyaret etmeli orası bu ülkenin bir degeri
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