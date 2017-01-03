Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Reina'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun ziyareti sırasında terör saldırısı sonrası Reina'nın içi ilk kez görüntülendi.
Topçu'nun dünkü ziyaretinde çekilen fotoğraflarda duvardaki kurşun izleri dikkat çekiyor. Yılbaşı süslemeleri aynen dururken kapıda müşteriler için verilen giriş kolyelerinden üç tane kaldığı görülüyor. Aynı bölüm üzerinde bir de pasaportun yer aldığı görülüyor. Yalçın Topçu, Reina'yı incelerken polis ekiplerinden de olayla ilgili bilgi aldı. Emniyet yetkilileri olayın ayrıntılarını anlattı.
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YORUMLAR 4
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Misafir 2 saat öncereina kapatilmali artik00
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Misafir 4 saat önceAllah rahmet eylesin allah mekanlarını cennet eylesin.60
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Misafir 4 saat öncene alaka anlamadım.90
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Misafir 4 saat önceerdoğan da ziyaret etmeli orası bu ülkenin bir degeri921
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