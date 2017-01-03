Beşiktaş'ta şüpheli motosiklet alarmı

İstanbul Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'ne yakın bir mesafeye bırakılan motosiklet polisi alarma geçirdi.
Beşiktaş Şehitler Tepesi yakınına park edilen plakasız motosiklet polisi alarma geçirdi. Uzman ekip motosikleti incelemek için hazırlanırken motorun sahibi geldi. Şüpheli bir durumun olamadığı anlaşılınca trafik normale döndü.
Şehitler Tepesi'ne 100 metre mesafede çelik bariyerlere zincirlenmiş plakasız bir motosiklet görenler, saat 14.00 sıralarında durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Dolmabahçe -Gazhane Caddesi'ne güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Daha sonra olay yerine uzman ekip çağrıldı. Uzman ekip motoru incelemek için hazırlanırken motosikletin sahibi İsmail Işık, olay yerine gelerek motosikletin kendisine ait olduğunu ve motosiklette şüpheli bir şey olmadığını söyledi. Yapılan kontrolden sonra İsmail Işık, motosikletin yanına gitti. Işık, motosikletini bağladığı zinciri açmakta zorlanınca polis ekipleri zinciri demir kesme makası ile kestı.
"MOTORU BİLMEDEN BIRAKTIM. İŞ ARAMAYA GİTTİM"
Motosiklette şüpheli bir durumun olmadığı anlaşılınca yaklaşık 30 dakika kapalı kalan trafik normale döndü. İş aramak için Beşiktaş'a geldiğini söyleyen İsmail Işık, "İşsizim. İş aramak için Gazi Mahallesi'nden geldim. Motosikletimi bilmeden bırakarak iş aramaya gittim" dedi.
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Misafir 4 dakika önceplaka yok kafada kask yok. motorsiklet ehliyetide yoktur muhtemelen. o aracın bağlanması kişiye de ceza kesilmesi gerekirdi.00
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Misafir 25 dakika öncePark edecek başka yer bulamadı herhalde!!!00
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Misafir 25 dakika önceadam daha çok motoru sahiplendi aldı götürüyor gibi:))30
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Misafir 25 dakika önceEvet halk olarak hepimizin gözü açik olmali30
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Misafir 30 dakika önceadamdaki rahatlığa bakın, sanki evinin önü00
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Misafir 31 dakika öncecok Sukr bise yok00
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Misafir 33 dakika önceiş bulayım derken motordan olur valla istanbul orası30
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Misafir 33 dakika önceiş aramak öyle iki dakikalık bir işmiki bulup geleyim der gibi00
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Misafir 34 dakika önceböyle sorumsuz insanlara ceza kesin, köy meydanımı orası00
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Misafir 39 dakika öncebenzini bitmis bekliodur00