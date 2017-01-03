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Beşiktaş'ta şüpheli motosiklet alarmı

Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'ne bırakılan motosiklet polisi alarma geçirdi. Motosikletin sahibi iş aramaya gittiğini söylemesi üzerine yol trafiğe açıldı

03 Ocak 2017 Salı, 14:41:36 Güncelleme: 15:47:00 DHA

İstanbul Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'ne yakın bir mesafeye bırakılan motosiklet polisi alarma geçirdi.

Beşiktaş Şehitler Tepesi yakınına park edilen plakasız motosiklet polisi alarma geçirdi. Uzman ekip motosikleti incelemek için hazırlanırken motorun sahibi geldi. Şüpheli bir durumun olamadığı anlaşılınca trafik normale döndü.

Şehitler Tepesi'ne 100 metre mesafede çelik bariyerlere zincirlenmiş plakasız bir motosiklet görenler, saat 14.00 sıralarında durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Dolmabahçe -Gazhane Caddesi'ne güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Daha sonra olay yerine uzman ekip çağrıldı. Uzman ekip motoru incelemek için hazırlanırken motosikletin sahibi İsmail Işık, olay yerine gelerek motosikletin kendisine ait olduğunu ve motosiklette şüpheli bir şey olmadığını söyledi. Yapılan kontrolden sonra İsmail Işık, motosikletin yanına gitti. Işık, motosikletini bağladığı zinciri açmakta zorlanınca polis ekipleri zinciri demir kesme makası ile kestı.

"MOTORU BİLMEDEN BIRAKTIM. İŞ ARAMAYA GİTTİM"

Motosiklette şüpheli bir durumun olmadığı anlaşılınca yaklaşık 30 dakika kapalı kalan trafik normale döndü. İş aramak için Beşiktaş'a geldiğini söyleyen İsmail Işık, "İşsizim. İş aramak için Gazi Mahallesi'nden geldim. Motosikletimi bilmeden bırakarak iş aramaya gittim" dedi.

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YORUMLAR 15
  • Misafir 4 dakika önce
    plaka yok kafada kask yok. motorsiklet ehliyetide yoktur muhtemelen. o aracın bağlanması kişiye de ceza kesilmesi gerekirdi.
  • Misafir 25 dakika önce
    Park edecek başka yer bulamadı herhalde!!!
  • Misafir 25 dakika önce
    adam daha çok motoru sahiplendi aldı götürüyor gibi:))
  • Misafir 25 dakika önce
    Evet halk olarak hepimizin gözü açik olmali
  • Misafir 30 dakika önce
    adamdaki rahatlığa bakın, sanki evinin önü
  • Misafir 31 dakika önce
    cok Sukr bise yok
  • Misafir 33 dakika önce
    iş bulayım derken motordan olur valla istanbul orası
  • Misafir 33 dakika önce
    iş aramak öyle iki dakikalık bir işmiki bulup geleyim der gibi
  • Misafir 34 dakika önce
    böyle sorumsuz insanlara ceza kesin, köy meydanımı orası
  • Misafir 39 dakika önce
    benzini bitmis bekliodur
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