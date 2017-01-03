TBMM 9-24 Ocak tarihlerinde kesintisiz çalışacak

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, Genel Kurulda bugün 6 Ocak'tan itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afganistan'daki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi görüşülecek.

OHAL uygulamasının 19 Ocak 2017 Perşembe gününden itibaren 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi de bugün ele alınacak.

HDP'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin ön görüşmeler de bugün yapılacak.

Genel Kurulda bugün ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boşalan, bir AK Parti'li bir de HDP'li iki üye yerine, iki yeni üye seçimi yapılacak.

30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yılı için ek ikramiye ödenmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı gündemin ilk sırasına alındı.

Yarın başlanacak bu kanun tasarısının görüşmelerinin cuma gününe kadar bitirilmesi planlanıyor. 6 Ocak Cuma günü için de çalışma kararı alındı.

Öte yandan Genel Kurulun, 9 Ocak Pazartesi gününden itibaren 24 Ocak Salı gününe kadar aralıksız çalışması için karar alındı.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 9 Ocak Pazartesi günü görüşmelerine başlanacak Anayasa değişiklik teklifinin 24 Ocak'a kadar aralıksız sürdürülmesinin planlandığını belirtti.