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Adana'da yakalanan kadın terörist tutuklandı

Adana'da bölücü terör örgütü PKK'ya elaman kazandırmak ve kentte eylem planlamak amacıyla eğitim aldığı öne sürülen bir kadın terörist tutuklandı

03 Ocak 2017 Salı, 22:04:07 Güncelleme: 22:09:20 İHA

Adana'da bölücü terör örgütü PKK'ya elaman kazandırmak ve kentte eylem planlamak amacıyla eğitim aldığı öne sürülen bir kadın terörist tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Çukurova Üniversite'ndeki (ÇÜ) bölücü terör örgütü PKK yandaşlarını güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlere hazırlamak, kent genelinde izinsiz gösterileri arttırmak ve örgüte elaman kazandırmak amaçladığı ileri sürülen R.A.'nın (21), Adana'ya geldiği bilgisini aldı.

Polis ekipleri, şüphelinin şehir için yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ya da otobüste olabileceği bilgisi üzerine, Adana genelinde toplu taşıma araçlarına yapılan denetimlerde R.A. üzerindeki sahte kimlikle, Adana Valiliği'ne yaklaşık 200 metre mesafede AdanaBüyükşehir Belediyesi'ne ait otobüste yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) götürülerek sorgulanan zanlının, Mardin ve Diyarbakır'da katıldığı çeşitli terör eylem suçları ile arandığı, Suriye'de silahlı ve siyasi, eğitim aldığı öne sürüldü.

Muğla Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği okuduğu belirlenen R.A.'nın örgüte 2 yıl önce katıldığı ve yaklaşık 1 ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Bölücü terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda olduğu öne sürülen şüpheli sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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