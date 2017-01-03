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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'ye gidiyor
GÜNDEM

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye giderek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterrres ile görüşecek

03 Ocak 2017 Salı, 22:49:23 Güncelleme: 23:26:34 İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere 5 Ocak'ta New York'a gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla görevini devralmış olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere 5 Ocak 2017 tarihinde New York'u ziyaret edecektir" denildi.

Açıklamada, ziyaret vesilesiyle Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres'in güncel, bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alacakları belirtildi.

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