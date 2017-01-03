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AK Parti Kocaeli İl başkanlığı
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AK Parti binasının yakınına bırakılan poşet tedirginlik yarattı

AK Parti'nin Kocaeli İl Başkanlığı binası yakınına bırakılan poşet bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Torbadan kıyafet çıktı

03 Ocak 2017 Salı, 23:49:06 Güncelleme: 23:51:33 DHA

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı binasının yakınına bırakılan poşet, tedirginlik yarattı. Fünye ile patlatılan poşetten kıyafetler çıktı.

AK Parti İl Başkanlığı binasının önündeki yolun karşısında, bir ağacın altına bırakılan poşeti görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp, bomba uzmanı çağırdı. Bomba imha uzmanının fünye ile kontrollü olarak patlattığı poşetten kıyafler çıktı.

Polis, poşeti unuttuğu tahmin edilen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

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