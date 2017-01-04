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Reina'ya saldıran teröristin katliam sonrası rotası...

04 Ocak 2017 Çarşamba, 02:52:24

Reina’dan kaçan katliamcı yine taksiyle Zeytinburnu’na dönmüş, parasını da Uygur restoranı çalışanlarından almış

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    NİHAT ULUDAĞ/ HABERTÜRK HABER MERKEZİ

    İstanbul Ortaköy’deki eğlence mekânı Reina’da 39 kişiyi katleden teröristin, Zeytinburnu’ndan taksiye binip Ortaköy’e gittiği, buradan 2 araç değiştirip yeniden aynı mahalleye döndüğü tespit edildi.

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    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmada saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Teröristin içeriye girerken polis memuru Burak Yıldız’ın silahını çektiği ancak ateşleyemeden şehit olduğu, saldırganın Yıldız’ın kafasına da ateş ettiği anlaşıldı.

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    Polisin yaptığı çalışmada, teröristin olay yerine varış ve kaçış güzergâhı belirlendi. Terörist, saldırı sonrası üzerini değiştirip Reina’dan tahliye olan ilk grubun arasına karıştı ve taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. 

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