Reina'ya saldıran teröristin katliam sonrası rotası...

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmada saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Teröristin içeriye girerken polis memuru Burak Yıldız’ın silahını çektiği ancak ateşleyemeden şehit olduğu, saldırganın Yıldız’ın kafasına da ateş ettiği anlaşıldı.