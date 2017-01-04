İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye, son 300 yılının en güçlü dönemindedir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, 21'inci asrın vebası olan terörle mücadelesinde bugün, hiç olmadığı kadar kararlıdır, güçlüdür ve sona yaklaşmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda kendisi hakkında verilen gensoru önergesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin terörü araç olarak kullanan üst akla karşı verildiğini kaydeden Soylu, "Türkiye'ye karşı PKK, FETÖ, DEAŞ ve aşırı örgütler eliyle bu mücadeleyi yürütenlerin birinci amacı ülkeyi bölmek, en azından gücünü azaltmak, Ortadoğu'da ekonomisi, kültürü, milli birliği ve kardeşliğiyle ayakta durabilen, gelişen bir Türkiye'yi engellemektir. Türkiye'nin geliştiği veya gelişmeye başladığı ve bunun kaydolduğu dönemlerde terörün, iç çatışma girişimlerinin tırmanması bunun en açık göstergesidir" diye konuştu.

"TÜRKİYE, SON 300 YILININ EN GÜÇLÜ DÖNEMİNDEDİR"

Türkiye'nin 2002 yılından itibaren gerileme dönemini sonlandırdığını vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"1699 Karlofça, bizim gerilemeye başladığımız dönemdir. 2002 yılından itibaren de Türkiye bu tarihini ters yüz etmiştir. Birçok saldırıyla karşı karşıyayız ama Türkiye, Karlofça'dan itibaren son 300 yılının en güçlü dönemindedir, en güçlü anındadır ve en güçlü zeminindedir. Ekonomisi güçlenmiştir, siyasi istikrarı ve iradesi güçlenmiştir, demokrasisi güçlenmiştir, güvenlik kapasitesi ve teknolojisi de güçlenmiştir. Türkiye, 21'inci asrın vebası olan terörle mücadelesinde bugün, hiç olmadığı kadar kararlıdır, güçlüdür ve sona yaklaşmıştır.