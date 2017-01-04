GÜNDEM
Şanlıurfa'da Ayhan Şahenk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde yangın
04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:31:02 | Güncelleme: 11:39:38
DHA
Lisenin bodrum katında çıkan yangın nedeniyle 20 öğrenci dumandan etkilendi
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Şanlıurfa'da Ayhan Şahenk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin bodrum katında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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Yangında 20 öğrenci dumandan etkilendi.
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Hayati Harrani Mahallesi'nde bulunan Ayhan Şahenk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin bodrum katında, sabah saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın başladı.
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Okul yöneticilerinin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, öğrenciler ise tahliye edildi.
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Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 20 öğrenci dumandan etkilendi.
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Öğrencilere, çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı.
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Bodrum katında bulunan öğrencilere ait eski mezuniyet kıyafetleri yanarken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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