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Şanlıurfa'da Ayhan Şahenk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde yangın

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:31:02 DHA

Lisenin bodrum katında çıkan yangın nedeniyle 20 öğrenci dumandan etkilendi

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    Şanlıurfa'da Ayhan Şahenk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin bodrum katında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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     Yangında 20 öğrenci dumandan etkilendi.

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    Hayati Harrani Mahallesi'nde bulunan Ayhan Şahenk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin bodrum katında, sabah saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın başladı. 

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