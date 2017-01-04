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Leyla Birlik
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HDP'li Leyla Birlik hakkında tahliye kararı

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, Birlik hakkında verilen tahliye kararından sonra Birlik'in bugün Silivri cezaevinden tahliye edileceğini söyledi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 14:27:15 Güncelleme: 14:50:54 DHA

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım'da gözaltına alınarak tutuklanan HDP Milletvekili Leyla Birlik hakkında, Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması bugün gerçekleştirildi. Silivri Cezaevinde bulunan HDP'li Birlik'in, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldığı duruşmada, mahkeme Birlik hakkında tahliye kararı verdi. Duruşmayı izleyen HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, Birlik hakkında verilen tahliye kararından sonra Birlik'in bugün Silivri cezaevinden tahliye edileceğini söyledi.

Leyla Birlik'in yargılandığı davada hazırlanan iddianamede, Birlik'in, 'terör örgütüne üye olma', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak', 'hakaret' ve 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme ve yönetme' suçlarından 37 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan dün Şırnak'ta kontrol noktasında gözaltına alınan Leyla Birlik'in eşi Mehmet Birlik ilgili işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

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YORUMLAR 12
  • Misafir 6 dakika önce
    teröre destek veren kim varsa idam edilsin.
  • Misafir 18 dakika önce
    yazıklar olsun
  • Misafir 50 dakika önce
    saçmalık
  • Misafir 53 dakika önce
    salmayın şunları
  • Misafir 54 dakika önce
    yapmayın şunu yaaaaa
  • Misafir 58 dakika önce
    nayır nolamaz
  • Misafir 59 dakika önce
    Bırakmayın sonra tekrar yakalamak için uğraşıcağız.:=(
  • Misafir 1 saat önce
    bunu dışarı salan hakimi de bunu da tekrar içeri almak lazım... OHALdeyiz gene bi ise yaramiyor
  • Misafir 1 saat önce
    gun bir olma gunudur
  • Misafir 1 saat önce
    bir chpli olarak sevindim kardes partimiz
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