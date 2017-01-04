04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ahmet Şık
GÜNDEM

Gazeteci Ahmet Şık'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

Şık'ın avukatları, 2 Ocak'ta tutukluluğa itiraz dilekçesi sunarak tutuklama kararının kaldırılmasını talep etmişlerdi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:11:06 Güncelleme: 15:14:54 DHA

Sosyal medya üzerindeki bazı paylaşımları ve yazıları nedeniyle "PKK ve FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Gazeteci Ahmet Şık'ın tutukluluğuna yapılan itirazı İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği değerlendirdi. Hakimlik, nöbetçi mahkemenin tutuklama kararının yerinde olduğunu belirterek itirazı reddetti. Mahkemenin gerekçesi şöyle: "Kararda kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delil ve vakaların soruşturma dosyasının içeriğine uygun şekilde ortaya konulduğu, tutuklamayı gerektiren nedenlerin ve tutuklama tedbirinin ölçülülük ilkesine uygun olduğu, tutuklama yerine adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağını gösteren delillerin somut olgularla gerekçelendirerek açıklandığı, açıklamaların soruşturma dosyası içeriğine de uygun olduğu, tüm bu olgu ve nedenler karşısında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin itiraza konu tutuklama kararında usul ve kanuna aykırı bir yön bulunmadığı, kararın yerinde olduğu sonuç ve vicdani kanaatine varıldığı anlaşıldığından.."

30 ARALIK'TA TUTUKLANMIŞTI

Ahmet Şık, 30 Aralık 2016 günü İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulandıktan sonra "PKK ve FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanmıştı. Şık'ın avukatları, 2 Ocak'ta tutukluluğa itiraz dilekçesi sunarak tutuklama kararının kaldırılmasını talep etmişlerdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kamyoncular Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda eylem yaptı
GÜNDEM

Kamyoncular Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde eylem ...
Reina katliamını yapan teröristin yeni görüntüsü
GÜNDEM

Reina katliamına böyle gitmiş!
HDP'li Leyla Birlik hakkında tahliye kararı
GÜNDEM

HDP'li vekil hakkında tahliye kararı
Atila Kaya istifa etti!
GÜNDEM

MHP'de istifa
Trabzon'da cinnet geçiren şahıs annesi ile 3 kardeşini silahla vurarak öldürdü
GÜNDEM

Trabzon'da cinnet! Annesiyle kardeşlerini....
2017-YGS başvuruları başladı
GÜNDEM

YGS başvuruları başladı! İşte başvuru için detaylar... ...
Reina katliamını yapan teröristin yeni görüntüsü
GÜNDEM

REİNA KATLİAMINA BÖYLE GİTMİŞ!
Kamyoncular Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda eylem yaptı
GÜNDEM

KAMYONCULAR YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE EYLEM YAPTI
HDP'li Leyla Birlik hakkında tahliye kararı
GÜNDEM

HDP'Lİ VEKİL HAKKINDA TAHLİYE KARARI
Gazeteci Ahmet Şık'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi
GÜNDEM

GAZETECİ AHMET ŞIK'IN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ REDDEDİLDİ
Trabzon'da cinnet geçiren şahıs annesi ile 3 kardeşini silahla vurarak öldürdü
GÜNDEM

TRABZON'DA CİNNET! ANNESİYLE KARDEŞLERİNİ....
Atila Kaya istifa etti!
GÜNDEM

MHP'DE İSTİFA