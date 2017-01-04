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İşte LYS'deki açık uçlu soru örnekleri

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:29:50 HABERTURK.COM

ÖSYM, LYS'de açık uçlu soru dönemini yayımladığı 2017 ÖSYM kılavuzu ile duyurdu. Habertürk o soru örneklerine ulaştı

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