Başbakan Yıldrım: Fire bekleyenler yanılacak

Başbakan Binali Yıldırım'ın milletvekilleri ile ilk buluşmasında gündem anayasa değişikliğiydi. Başbakan milletvekillerine "Bu teklife 316 imza attık, sandıktan da 316 çıkaracağız. Fire bekleyenler yanılacaklar" dedi.

Habertürk'ün elde ettiği bilgileri göre buluşmada sadece oylamadaki birliğe değil söylem birliğine de vurgu yapıldı, teklifin halka nasıl anlatılacağı da konuşuldu.

Gereksiz ayrıntılardan uzak, sade, yalın ve halkın anlayacağı bir dille anlatılması gereketiği üzerinde uzlaşıldı. Sistemin istikrar getireceği, yönetim krizi yaşanmayacağı, değişikilğin rejim değişikilği olmadığı ve yeni sistemin denge- fren mekanizmasını sağlayacağı anlatılacak.

Cuma gününe kadar sürecek görüşmeler için yapılan yorumlardan biri de bu toplantıların amacının fireyi önlemek olduğu.

Çimen ÇETİN/HABERTÜRK TV