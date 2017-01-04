04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Binali Yıldırım Yeni Anayasa
GÜNDEM

Başbakan Yıldrım: Fire bekleyenler yanılacak

Başbakan Yıldırım "Bu teklife 316 imza attık, sandıktan da 316 çıkaracağız." dedi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 18:51:33 Güncelleme: 19:02:31

Başbakan Binali Yıldırım'ın milletvekilleri ile ilk buluşmasında gündem anayasa değişikliğiydi. Başbakan milletvekillerine "Bu teklife 316 imza attık, sandıktan da 316 çıkaracağız. Fire bekleyenler yanılacaklar" dedi.

Habertürk'ün elde ettiği bilgileri göre buluşmada sadece oylamadaki birliğe değil söylem birliğine de vurgu yapıldı, teklifin halka nasıl anlatılacağı da konuşuldu.

Gereksiz ayrıntılardan uzak, sade, yalın ve halkın anlayacağı bir dille anlatılması gereketiği üzerinde uzlaşıldı. Sistemin istikrar getireceği, yönetim krizi yaşanmayacağı, değişikilğin rejim değişikilği olmadığı ve yeni sistemin denge- fren mekanizmasını sağlayacağı anlatılacak. 

Cuma gününe kadar  sürecek görüşmeler için yapılan yorumlardan biri de bu toplantıların amacının fireyi önlemek olduğu. 

Çimen ÇETİN/HABERTÜRK TV

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Başbakan Yıldırım İngiliz Bakan'ı kabul etti
GÜNDEM

Başbakan Yıldırım İngiliz Bakan'ı kabul etti
Başbakan Yıldırım milletvekilleriyle bir araya geldi
GÜNDEM

Başbakan Yıldırım milletvekilleriyle bir araya geldi
OHAL'in 3 ay daha uzatılması Meclis'te görüşülüyor
GÜNDEM

OHAL'in 3 ay daha uzatılması Meclis'te
Binali Yıldırım'dan Trump'a çağrı: Bu kepazeliğe son verin!
GÜNDEM

Trump'a çağrı: Bu kepazeliğe son verin!
Başbakan Yıldırım Irak'a gidecek
GÜNDEM

Başbakan'dan Irak'a ziyaret
Başbakan Binali Yıldırım'dan sosyal medya uyarısı
GÜNDEM

Başbakan Yıldırım'dan sosyal medya uyarısı
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı:Türkiye ve Irak komşudan öte iki kardeş ülkedir
GÜNDEM

"TÜRKİYE VE IRAK KOMŞUDAN ÖTE İKİ KARDEŞ ÜLKEDİR"
Reina saldırganı zannedip linç ettiler
GÜNDEM

REİNA SALDIRGANI ZANNEDİP LİNÇ ETTİLER
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
GÜNDEM

EL BAB'DA 1 ASKER ŞEHİT, 4 ASKER YARALI
Fatih'te rehine operasyonu: 7 gözaltı
GÜNDEM

FATİH'TE REHİNE OPERASYONU: 7 GÖZALTI
İstanbul'da lokantaya silahlı saldırı
GÜNDEM

İSTANBUL'DA LOKANTAYA SİLAHLI SALDIRI
İzmir'deki Reina operasyonunda evden çıkanlar şaşırttı
GÜNDEM

İZMİR'DEKİ REİNA OPERASYONUNDA EVDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI