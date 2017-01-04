İzmir'deki Reina operasyonunda evden çıkanlar şaşırttı

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Ailenin gözaltına alınmasının ardından sadece birkaç çocuk malzemesinin geride kaldığı evde, mutfakta yemek yapmak yerine, hazır gıdalar tüketildiği de ortaya çıktı. Operasyonun düzenlediği apartmanda oturanlar da bu dairede çocuklu ailelerin bulunduğunu bildiklerini, ancak hiç görmediklerini ifade etti