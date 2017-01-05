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Reina terör saldırısı dış mekânlar güvenlik görevlileri silah
GÜNDEM

Dış mekânları koruyanlara silah verilmesi gündemde

Yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleşen terör saldırısı sonrası dış mekânları koruyanlara silah verilmesi gündeme geldi

05 Ocak 2017 Perşembe, 03:42:28 Güncelleme: 03:49:41

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın topladığı son Bakanlar Kurulu’nda Ortaköy’deki Reina saldırısı tüm yönleriyle ele alınırken, bundan sonra alınacak tedbirler de masaya yatırıldı. Mevzuat anlamında bir eksikliğin olmadığı tespiti yapılan toplantıda, özel güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması konusu gündeme geldi.

2015’te Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın İstanbul Adliyesi’ndeki makamında şehit edilmesinin ardından adliyede çalışan özel güvenlikçilerin durumu ile birlikte özel güvenlik sistemi tartışmaya açılmıştı. Bu çerçevede mevzuat değişikliğine yönelik çalışma başlatılmıştı. Haziran ayında İçişleri Bakanlığı tarafından Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı Taslağı hazırlanmış, ancak 15 Temmuz sürecinin ardından bu düzenleme hayata geçmemişti. Hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu düzenleme dışında mevzuatta bir değişiklik yapılmasına ihtiyaç bulunmadığı kaydedilirken, alınan tedbirlerin bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Son Bakanlar Kurulu toplantısında yapılan değerlendirmelerde, hassas noktalarda dış koruma görevi yapan güvenlik görevlilerine silah verilmesi, özel güvenliklerin işe alınırken ve daha sonra periyodik aralıklarla güvenlik tahkikatlarının sıkılaştırılması görüşüldü. Özel güvenlikçilerin sağlık kontrollerinin artırılması, verilen eğitimlerin yoğunlaştırılması ele alınırken, yapılan değerlendirmelerde, güvenlik güçlerinin de caydırıcılık maksadıyla daha görünür olmaları gerektiği kaydedildi. Sadece polisiye önlemlerin terör saldırılarını önlemede yeterli olmayacağı, terörle topyekûn mücadele için vatandaşın desteğinin önemli olduğu vurgulanan toplantıda, bu çerçevede vatandaşta farkındalık oluşturulmasının da önemine değinildi.

Sıradan vatandaşların terör tehditlerine karşı duyarlı olarak kolluk kuvvetleriyle anında irtibat haline geçmesinin önemine işaret edilirken, terör saldırılarının temel hedefinin Türk ekonomisi olduğu, ülkeye olan güvenin zedelenmek istendiği tespiti yapıldı.

Volkan YANARDAĞ / GAZETE HABERTÜRK

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