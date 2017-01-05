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Kocaeli'de TIR, TEM'den D-100'e uçtu, kamyona çarptı

05 Ocak 2017 Perşembe, 06:21:26 İHA

Kocaeli'de TEM otoyolundan Ankara'ya gitmekte olan TIR kontrolden çıkarak D-100 Karayolu'na uçarak kamyona çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı

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    Körfez TEM otoyol geçişi Ankara istikametine gitmekte olan TIR ve kamyon kontrolden çıkarak D-100 Karayolu İstanbul istikametine uçtu.

     

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    Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında edinilen bilgiye göre TEM otoyolundan Ankara istikametine gitmekte olan 34 ZBS 96 plakalı cam kumu yüklü kamyon ile yine aynı istikamete gitmekte olan ve elektronik eşya yüklü 31 EM 473 plakalı TIR kontrolden çıkarak bariyerleri parçalayıp basamaklı yol diye tabir edilen D-100 karayolu İstanbul istikametine uçtu. 

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    D-100 İstanbul istikameti tamamen ulaşıma kapanırken alt basamak olan D-100 Ankara istikametine uçmalarını ikinci bariyerler önledi.

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