Kocaeli'de TIR, TEM'den D-100'e uçtu, kamyona çarptı

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Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında edinilen bilgiye göre TEM otoyolundan Ankara istikametine gitmekte olan 34 ZBS 96 plakalı cam kumu yüklü kamyon ile yine aynı istikamete gitmekte olan ve elektronik eşya yüklü 31 EM 473 plakalı TIR kontrolden çıkarak bariyerleri parçalayıp basamaklı yol diye tabir edilen D-100 karayolu İstanbul istikametine uçtu.