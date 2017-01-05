05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Doğan Erbaş, Aysel Güzel, hdp
GÜNDEM

HDP İstanbul Eşbaşkanları Doğan Erbaş ve Aysel Güzel tutuklandı

11 HDP'liden aralarında İstanbul İl eş başkanları Doğan Erbaş ile Aysel Güzel'in de bulunduğu 9 kişinin, "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmasına karar verdi

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:16:09 Güncelleme: 12:38:17 DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eşbaşkanlar Doğan Erbaş ve Aysel Güzel'in de bulunduğu HDP İstanbul il yöneticisi 9 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında 25 gün önce gözaltına alınan aralarında eş başkanlar Doğan Erbaş ve Aysel Güzel'in de bulunduğu HDP İstanbul il yöneticisi 32 kişiden 11'i dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada savcılık sorgusu yapılan HDP'liler tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadesi alınan 11 HDP'liden aralarında İstanbul İl eş başkanları Doğan Erbaş ile Aysel Güzel'in de bulunduğu 9 kişinin, "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmasına karar verdi. 2 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Orta Asya Uzmanı Esedullah Oğuz Habertürk için yazdı
GÜNDEM

Orta Asya Uzmanı Zeytinburnu'nda neler gördü, neler ...
Reina saldırısında yaralanan K.T yaşananları anlattı
GÜNDEM

"Özellikle kadınları hedef aldı! Yaşayan varsa ...
Reina'dan önce hedefte Taksim olduğu iddiası
GÜNDEM

Reina'dan önce hedef orası mıydı?
İstanbul'da elektrik kesintisi
GÜNDEM

İstanbul'da elektrik kesintisi
Reina saldırganı zannedip linç ettiler
GÜNDEM

Reina saldırganı zannedip linç ettiler
İstanbul'da lokantaya silahlı saldırı
GÜNDEM

İstanbul'da lokantaya silahlı saldırı
Sel suları altında kalan seralarda sandallarla hasat
GÜNDEM

O İLDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ! SERALARINA ARTIK BÖYLE ULAŞIYORLAR!
HDP İstanbul Eşbaşkanları Doğan Erbaş ve Aysel Güzel tutuklandı
GÜNDEM

HDP İSTANBUL EŞBAŞKANLARI TUTUKLANDI
Veysi Kaynak: Reina saldırganının Uygur olma ihtimali yüksek
GÜNDEM

"REİNA SALDIRGANININ UYGUR OLMA İHTİMALİ YÜKSEK"
Hava durumu 05.01.2017
GÜNDEM

SON 6 YILIN EN YOĞUN KAR YAĞIŞI!
Ergenekon Davası İstanbul’da görülecek
GÜNDEM

ERGENEKON DAVASI İSTANBUL’DA GÖRÜLECEK
Yakalanan gri listedeki PKK'lı Hakkı Turgay adliyeye böyle getirildi!
GÜNDEM

YAKALANAN GRİ LİSTEDEKİ PKK'LI ADLİYEYE BÖYLE GETİRİLDİ!