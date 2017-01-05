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2017 AÖL 1. dönem sınavı ne zaman?

MEB tarafından gerçekleştirilen açıköğretim ortaokul ve lise sınavları yaklaşıyor. Peki AÖL sınavları ne zaman? İşte AÖL sınav giriş yerleri ve merak edilenler...

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:25:01 Güncelleme: 15:28:59

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı açıköğretim ortaokulu, açıköğretim lisesi ve mesleki açıköğretim lisesi öğrencileri için 1. dönem sınavları yaklaşıyor. Peki AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte AÖL sınav giriş yerleri ve sınav hakkında merak edilenler...

AÖL SINAVI NE ZAMAN? SINAV GİRİŞ YERLERİ

Eğitimine açıköğretimde devam eden öğrenciler için açık öğretim ortaokul ve lise sınavları, 7-8 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Öğrenciler sınav giriş yerlerini MEB'in http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ internet adresinden öğrenebilecekler.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

AÖL öğrenci giriş ekranında öğrenci numarası ve şifre ili giriş yaptıktan sonra ekrana gelen sayfada sol tarafta yer alan "Sınav Giriş Belgesi"'ne tıklayın. Daha sonra açılan pencerede 'Yazdır' kısmına tıklayıp sınava nerede gireceğinizi öğrenebilirsiniz.

SINAV GÜNÜ YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKENLER

Açık Öğretim Lisesi Sınav Giriş Belgesi (internetten sisteme girip alınacak),
Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da var ise ehliyet, pasaport)
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı (zorunlu değil olması önerilir),
Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

Öğrenciler, sınav sırasında cep telefonu, hesap makinesi, bilgisayar (diz üstü), kitap, ders notu, silah ve diğer öğrencileri rahatsız edecek hiçbir araç-gereç bulunduramazlar.

Dikkat: Öğrenciler, sınava girerken kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet) ve Sınav Giriş Belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Açık Öğretim Lisesi (Alan Yok) Mezuniyet Şartları.

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması,

Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler için mezuniyet kredileri seçilen alana göre farklıdır.

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