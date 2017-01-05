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Dört partiden İzmir'de yaşanan saldırıya kınama

Bu akşam saalerinde İzmir'de yaşanan hain terör saldırısı, TBMM Genel Kurulunda dört parti tarafından kınandı

05 Ocak 2017 Perşembe, 18:47:04 Güncelleme: 18:52:32 AA

İzmir'deki terör saldırısı, TBMM Genel Kurulunda dört parti tarafından kınandı.

TBMM Genel Kurulunda, torba kanun tasarısının görüşmeleri sırasında, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök söz alarak, İzmir'deki terör saldırısını gündeme getirdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis ile mübaşire Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Terör nereden gelirse gelsin, kim tarafından yapılırsa yapılsın insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu dile getiren Ağbal, "Bütün parti gruplarımızdan yapılan ortak açıklamalar, ortaya koyduğumuz irade de gösteriyor ki devlet, parlamento, hükümet, güvenlik birimleri ve millet olarak terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Ağbal, teröre karşı geri adım atmalarının asla söz konusu olmadığını bildirdi. Terör olayının, nerede olduğunun öneminin bulunmadığını kaydeden Ağbal, şöyle devam etti:

"İstanbul, Kayseri'de oldu, bugün İzmir'de oldu. Yarın bu alçaklar, bir başka yerde, bir başka kentimizde, bir başka kurumumuza karşı bu tür alçakça saldırılarda bulunmak isteyecektir. Hepimizin bu alçak girişimlere karşı, birlik, beraberlik, ortak söylem içinde hareket etmemiz gerekiyor. Hükümet, güvenlik güçleri olarak teyakkuz halindeyiz. Hepimiz biliyoruz ki farklı kanallardan beslenen terör örgütleri, bütün imkanları kullanmak suretiyle ülkemizde huzur ve sükuneti bozmaya çalışıyorlar. Buna karşı bizim göstereceğimiz birlik ve beraberlik, inşallah bu meselenin üstesinden gelinmesini sağlayacak.

Sosyal medya asla sorumsuzca hareket edilecek bir mecra değildir. Buna izin vermememiz gerekir. Sosyal medyada kim ne olursa olsun, hangi amaçla yaparsa yapsın, birliğimize, beraberliğimize kardeşliğimize, hukuka karşı işlenmiş bu alçakça açıklamalara karşı sonuna kadar mücadele verilecek."

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, İzmir'deki terör olayının herkesi üzüntüye boğduğunu söyledi. Hamzaçebi, İstanbul'da yılbaşının ilk saatlerinde meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan vahşi saldırı sonrasında İzmir'deki terör olayının kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Başkanlık Divanı olarak İzmir'deki terörü şiddetle kınadığını, lanetlediğini ifade eden Hamzaçebi, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da saldırıyı kınayarak, teröristlerin İzmir'de bir katliam planladıklarının anlaşıldığını kaydetti. Güvenlik güçlerinin dikkatli, itinalı çalışması sonucu sınırlı eylem gerçekleştirildiğine işaret eden Bostancı, "Ümit ederiz ki güvenlik, istihbarat görevlileri, bundan sonra bu tür girişimleri çok daha etkin, herhangi bir yaralanma, hayat kaybına neden olmayacak şekilde etkisiz hale getirirler." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, saldırıyı şiddet ve nefretle kınadığını ifade ederek, saldırıyı gerçekleştirenleri lanetledi.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, İzmir'deki saldırının kimden gelirse gelsin, toplumsal yaşamı hedeflediğini belirtti. Saldırıyı partisi adına kınadığını vurgulayan Yıldırım, ölü sayısının artmamasını temenni etti. Yıldırım, "Bundan sonra ülkede benzer saldırı ve acıların yaşanmayacağı inancıyla saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum." dedi.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, hain saldırıyı kınadığını dile getirerek, 2017'ye umutla başlamak istediklerini, ancak şehitler vererek başladıklarını söyledi. Şimşek, hükümetin gerekli önlemleri alarak Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmasını, bütün vatandaşların 81 ilde rahatça dolaşabileceği bir Türkiye'yi yeniden oluşturmasını istedi.

İzmir milletvekilleri de yerlerinden söz alarak, saldırıyı kınadı.

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