Mevlüt Çavuşoğlu: İncirlik'in kapatılması gündemimizde yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İncirlik Üssü'nün kapatılması gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın'ın katıldığı bir programda "İncirlik Üssü'nü kapatma hakkımız var" ifadelerinin ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, “ABD ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun İncirlik’i kullanmasından dolayı minnettarız ve bunun devam etmesini umuyoruz." ifadelerini kullanmıştı