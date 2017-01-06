Afyonkarahisar'da işyeri yangını

Afyonkarahisar'da bir iş yerinde çıkan yangında 18 aylık bir bebek hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yangında yeğeni ölen acılı hala ise yaşlı gözlerle yeğeninin sesini duyduğunu ancak alevlerin içerisinden çıkaramadığını söyledi.

Yangın, Dumlupınar Mahallesi, Yeşilyol Caddesi üzerinden bir pastaneden meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü pastanenin ikinci katında başlayan yangının bir anda çevreyi sardığı ve alevlerden dolayı iş yerindeki doğalgaz borularının patladığı öne sürüldü. Patlamanın etkisi ile yangının hızla yayıldığı belirtilirken, bu sırada anne Hacer Lale İsceli'nin (37) çocukları 3 yaşındaki A.İ. ve 18 aylık Mert İsceli ile içeride olduğu kaydedildi. Alevler gören annenin eşi Yavuz İsceli ile birlikte 3 yaşındaki çocukları A.İ.'yi hemen dışarıya çıkardıkları ancak üst katta olan Mert bebeğe ise duman ve alevden ulaşamadıkları öğrenildi.

ALEVLER 2 KATI BİRDEN SARDI

Bir anda büyüyen yangının iş yerinin bulunduğu 7 katlı apartmanın iki katını birden sararken, yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı sivil savunma ile polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri 3 koldan yangına müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldılar. Yaklaşık 45 dakika süren söndürme çalışmalarının ardından ekipler pastane içerisinde bir çocuk kaldığının bilgisi gelmesi üzerine yangının başladığı iş yeri ile sirayet ettiği apartman dairelerinde Mert bebeği aradılar.

Olay yerine gelen ve yeğenlerini kurtaran hala ise kendisini sakinleştirmeye çalışan Afyonkarahisar Valisi Erhan Günay ve polis ekiplerine olayı anlatmaya çalıştı. Olup biteni anlamaya çalışan Günay ve polislerin sorularına gözyaşları içerisinde cevap veren ve ismi henüz belirlenemeyen hala "Oğlanı ben kurtardım, ben çıkardım, öbürünün sesini duydum ama geçemedim. Oradaydı ikinci kattaydı" diye cevap verebildi. Acılı halayı ambulansa alan sağlık ekipleri ise müdahalede bulundu.

CANSIZ BEDENİ CESET TORBASINDA ÇIKARILDI

Çıkan yangında içeride olan Hacer Lale İsceli, Yavuz İsceli, Edanur Kandemir (24) ve Musa Mert Aktaş (19) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Olayın ardından yangında hayatını kaybeden 18 aylık Mert bebeğin cansız bedeni ise ceset torbasının içerisinde sağlık ekiplerinin kucağında ambulansa konularak morga götürüldü.

Olayın görgü tanıklarından Kadir Mihrioğlu isimli esnaf yangında hayatını kaybeden bebeği kurtarmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Önce ani bir patlama oldu. Patlama üzerine dükkan sahibinin eşi koşarak elinde kız çocuğu ile beraber çıktı. Biz o an da pastanenin önündeydik. Hemen ani bir müdahale için koştuk içeri girdik ama yukarıda müthiş derecede bir alev topu haline dönüş bir şekilde gördük merdiven başında. 3 arkadaş ve taksici Recep arkadaş ile birlikte tekrar bir müdahale etmeye çalıştık. Su dökmeye çalıştık müthiş derecede kartonpiyerler de patlıyordu. Ama çocuğa ulaşmanın da imkanı yoktu zaten" diye konuştu.

"MÜTHİŞ DERECEDE ALEV TOPU VARDI"

Mihrioğlu yaşanan dehşet dakikalarını anlatmaya şöyle devam etti:

" Dediğimiz 2-3 dakika içerisinde, 5 dakika sürmemiştir bile. 5 dakika içerisinde müthiş bir alev topuna döndü. İçeriden bir küçük kız çocuğu çıktı, babası zaten çatıdaydı. Camları kırmaya çalışıyordu, oradan girmeye çalışıyordu. Ama yapacak bir şey yoktu müthiş derecede bir alev topu vardı. Tarif etmesi imkansızdı yani o çocuklar o haliyle yani oraya girsek çıkmaya imkan olmayacaktı. Birde bilmediğimiz alan yani girsek, müthiş derece bir duman vardı yani olay 5 dakika içerisinde oldu ben kapının önünden geçiyordum patlama olduğunda"

Bir başka görgü tanığı Recep Altınsoy ise, "İçeri girmek için müdahale ettik. Ama içerideki alev topu, patlama oldu bir engel oldu. Tekrara bir daha denedik bir daha patlayınca içeriye giremedik zaten" sözleri ile yaşanan dehşeti anlattı. Öte yandan, yangının başladığı esnada çevredeki vatandaşların cep telefonları ile çektikleri görüntüler ise yangının dehşetini gözler önüne serdi. Çığlıkların da yer aldığı görüntülerde alevlerin iş yerini ve apartman dairelerini kısa sürede nasıl sardığı görülüyor.

Yangının kesin çıkış nedenin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürerken, ilk alınan bilgilerde ise yangına elektrikli ısıtıcının neden olduğunu öne sürüldü.