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Reina saldırısındaki kırmızı montlu vale hayatta

Dünyaca ünlü gece kulübü Reina'da katliam gerçekleştiren teröristin kapıdan girerken ilk ateş açtıklarından biri olan vale Ümit H. saldırıdan şans eseri sağ kurtuldu

06 Ocak 2017 Cuma, 05:52:42 Güncelleme: 05:57:51

Yılbaşı gecesi Ortaköy Reina’da katliam gerçekleştiren ve 27’si yabancı uyruklu 39 kişiyi öldüren DEAŞ’lı terörist ile mekânın kapısında karşılaşan kırmızı montlu vale Ümit H.’nin saldırıdan şans eseri kurtulduğu ortaya çıktı. Görüntülere göre Reina’nın girişinde sol tarafta yer alan vale, saldırganla ilk anda neredeyse burun buruna geldi. Ümit E.H., teröristin uzun namlulu silahını üzerine yönelttiği sırada yere eğilip teröristle göz göze geldi ve kafasını başka yöne çevirdi. Reina’nın kapısında ateş etmeye devam eden terörist ise vale Ümit.E.H.’nin öldüğünü düşünerek soğukkanlı ve hızlı bir şekilde mekânın içerisine koştu. Saldırının ardından akıbeti merak edilen ve hayatını kaybettiği değerlendirilen valenin hayatta olduğu, saldırıdan yara bile almadan kurtulduğu anlaşıldı. HABERTÜRK’ün ulaştığı Ümit E.H., görüşme talebimizi geri çevirdi ve “Hiçbir şey konuşmak istemiyorum” dedi.

ÖZNUR KARSLI/GAZETE HABERTÜRK

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