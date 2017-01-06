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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ateşkesi ihlal edenlere karşı yaptırım uygulanmalı

Çavuşoğlu, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde 1 Ocak'ta göreve başlayan yeni BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü

06 Ocak 2017 Cuma, 06:13:26 Güncelleme: 06:14:27 AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki ateşkes ihlallerine ilişkin "Ateşkesi ihlal edenlere karşı yaptırım uygulanmalı, yoksa kontrol edemez ve Astana ve Cenevre'deki siyasi süreci başlatamazsınız." dedi.

Çavuşoğlu, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde 1 Ocak'ta göreve başlayan yeni BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkesin rejim yanlısı farklı gruplar tarafından ihlal edildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da ve sonrasında Cenevre'de yapılması planlanan görüşmeler ve siyasi sürecin başlayabilmesi için Suriye genelinde ateşkesin devamlılığının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Ateşkese DEAŞ ve el-Nusra gibi terör örgütlerinin dahil olmadığını belirten Çavuşoğlu, rejim ve muhaliflerin imzaladıkları ateşkes anlaşmasına saygı duyması gerektiğini vurguladı.

Ateşkes ihlallerine karşı ne gibi yaptırımların alınacağının sorulması üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu konu üzerine çalışıyoruz. Ateşkesi izlemek üzere Ankara ve Moskova'da iki merkez kuruldu. Moskova'yı ateşkes ihlalleri konusunda bilgilendiriyoruz. Ateşkesi ihlal edenlere karşı yaptırım uygulanmalı, yoksa kontrol edemez ve Astana ve Cenevre'deki siyasi süreci başlatamazsınız. Ne tür yaptırımlar uygulanabilir üzerinde çalışıyoruz. Belki BM yada Güvenlik Konseyi ateşkes ihlalleri konusunda bir şey yapabilir, Güvenlik Konseyinde ateşkes ihlalleri konsunda yeni bir karar alınabilir."

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