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"Hedefimiz özel harekat polisi olmak. Saat 22.00'de salona geliyoruz ve oluşturduğumuz parkurda çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızı Mehter Marşı eşliğinde yapıyoruz. Bu bizi daha dinamik kılıyor. Marş, atalarımızdan, ceddimizden gelen o kanı çıkartıyor dışarı."