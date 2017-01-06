06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Özel harekat polisi olabilmek için mehterli hazırlık

06 Ocak 2017 Cuma, 13:39:15 AA

Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden bir araya gelen gençler, özel harekat polisi olabilmek için Mehter Marşı eşliğinde fiziki yeterlilik sınavına hazırlanıyor

  • 1
    1 | 7

    Tekirdağ'da bir grup genç, özel harekat polisi olabilmek için Mehter Marşı eşliğinde antrenman yapıyor.

  • 2
    2 | 7

    Emniyet Genel Müdürlüğünün özel harekat polisi alımı için fiziki yeterlilik sınavına hazırlanan Tekirdağlı gençler, sosyal medya üzerinden haberleşerek grup oluşturdu. Atatürk Spor Salonu'na ses sistemi kuran gençler, Mehter Marşı eşliğinde kondisyon çalışmaları yapıyor.

  • 3
    3 | 7

    Yunus Emre Üretürk, yaptığı açıklamada, özel harekat polisliği sınavına başvuru yaptıktan sonra, sosyal medya üzerinden grup oluşturduğunu söyledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300