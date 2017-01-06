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Eskişehir'de katledilen Kader Kaya yanlış otobüse binmiş

"Bana bir şirketin nerede olduğunu sordu. Ben de o şirketin çevre yolunun karşısında olduğunu, yanlış otobüse bindiğini söyledim. Gitmek istediği şirketi uzaktan gösterip çevre yolundan karşıya geçmesini belirttim"

06 Ocak 2017 Cuma, 14:04:07 Güncelleme: 14:12:01 DHA

Eskişehir'de ormanlık alana götürdüğü 17 yaşındaki Kader Kaya'yı iç çamaşırını ağzına sokup boğarak öldüren 30 yaşındaki Metin Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen belediye otobüs şoförü Akın Yıldırım, olay günü Kader Kaya'nın kendi kullandığı otobüse bindiğini söyleyerek, "Gideceği yer çevre yolunun karşısındaydı. Yanlış otobüse bindiği söyleyerek gideceği yeri kendisine tarif ettim" dedi.

Olay geçen 28 Temmuz'da Eskişehir'in kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkiinde meydana geldi. Amatör fotomodellik yapan ve evinden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya iş görüşmesi yapmak üzere ayrılan Kader Kaya'nın cesedi, ormanlık alanda bulundu. Polis katil zanlısı olarak evli 2 çocuk babası Metin Yılmaz'ı yakaladı. Kaya ile cinsel ilişkiye girmek için anlaştıkları öne süren ve çıkan tartışmada onu, iç çamaşırını ağzına sokarak öldürdüğünü söyleyen Yılmaz tutuklandı.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Metin Yılmaz'ın yargılanmasına Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugün yapılan ikinci duruşmaya tutuklu sanık Metin Yılmaz'ın yanı sıra öldürülen Kader Kaya'nın babası Mehmet Kaya, annesi Selver Kaya da katıldı.

Duruşmada sanığın eşi Yadigar Yılmaz ile Kader Kaya'nın Organize Sanayi Bölgesi'ne gitmek için bindiği belediye otobüsünün şoförü Akın Yıldırım tanık olarak dinlendi.

EŞİ: ÜSTÜ BAŞI TOZ BİR HALDE EVE GELDİ

Yadigar Yılmaz ifadesinde olay günü eşi Metin Yılmaz'ın üstü başı toz halde eve geldiğini söyledi. Yılmaz, "Eşim iş görüşmesi için Organize Sanayi Bölgesi'ne gitmişti. Daha sonra üstü başı toz bir halde eve geldi. Sağ eli de kanıyordu. Ne olduğunu sorduğumda yol verme meselesi nedeniyle başka bir aracın sürücüsü ile tartıştığını ve kavga ettiklerini söyledi" dedi.

'YANLIŞ OTOBÜSE BİNDİĞİNİ SÖYLEDİM'

Belediye otobüs şoförü Akın Yıldırım da olay günü Kader Kaya'nın kendi kullandığı otobüsüne bindiğini belirterek, "Bana bir şirketin nerede olduğunu sordu. Ben de o şirketin çevre yolunun karşısında olduğunu, yanlış otobüse bindiğini söyledim. Gitmek istediği şirketi uzaktan gösterip çevre yolundan karşıya geçmesini belirttim" diye konuştu.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkeme Metin Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Şubat'a erteledi.

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