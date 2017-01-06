Balat'ta haç çıkarma töreni

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Ankara'dan katılan Stefanos Aslanoğlu ise suyun soğukluğuna dikkat çekerek, "İlk anda soğuktu ama sonra alıştım. Şimdi ise hiç üşümüyorum. Vaftiz olduktan sonra katıldığım ilk tören olduğu için benim adıma önemliydi" diye konuştu.