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Balat'ta haç çıkarma töreni

06 Ocak 2017 Cuma, 15:54:07 DHA

Bartholomeos'un haçı denize atmasıyla, teknede bekleyen gençler, Haliç'in buz gibi sularına atladı

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    Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Balat'ta denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

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    Bu yıl yapılan ayin ve tören nedeniyle patrikhane ve çevresinde polis tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.

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    İlk olarak sabah saatlerinde Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde yer alan Aya Yorgi Kilisesi'ndeki ayin düzenlendi. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

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