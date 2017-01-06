CHP'de gündem anayasa değişikliği

Hafta sonu programını anayasa mesaisine ayıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanları ve parti meclisi toplantıları öncesinde, bazı MYK üyeleri ile bir araya geldi.

Toplantıya grup başkanvekillerinin yanı sıra, bazı milletvekilleri de katıldı. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre 3 saati aşan toplantıda "fire" başlığı ele alındı.

Toplantıda AK Parti ve MHP içindeki çatlaklar da değerlendirilerek, Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında milletvekillerinin performansı masaya yatırıldı.

Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına, "Rejimi değiştiriyorlar ancak halktan gizliyorlar. Bu kabul edilemez. Getirilen teklif demokrasiye ihanettir. Bu, halktan gizlenemez" ifadesini kullandığı öğrenildi...

CHP liderinin ayrıca; bu durumun halka anlatılması gerektiğini vurgulayarak; "Televizyon yayınının mutlaka olması gerekiyor. Meclis TV yayınının açılıp, kimin parlamenter demokrasiyi savunduğunu herkesin görmesi gerekiyor" mesajı verdiği belirtildi.

Kılıçdaroğu partisinin genel merkezinde, yarın il başkanları, pazar günü de parti meclisi üyeleri ile toplantı yapacak...

Ömer TOPSAKAL