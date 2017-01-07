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TEM TIR kazası
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TEM'de TIR kazası

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kazaya karışan TIR'ların kurtarılması için ters yönden girerek bariyerleri kesti. Ekipler, araçları yol kenarına çekip trafik akışını sağladı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 09:06:17 Güncelleme: 09:59:35 AA

TEM otoyolu Bahçeşehir mevkisinde 7 TIR'ın karıştığı kazanın ardından Edirne istikametine trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte akşamdan bu yana süren kar yağışı nedeniyle TEM otoyolu Bahçeşehir mevkisinde 7 TIR kayarak kazaya neden oldu. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

İSTANBUL YOL DURUMU

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kazaya karışan TIR'ların kurtarılması için ters yönden girerek bariyerleri kesti. Ekipler, araçları yol kenarına çekip trafik akışını sağladı.

Bu arada, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle E-5 ve TEM otoyollarında 52 trafik kazası meydana geldi.

Şehir içinde ve çevre yollarında özellikle kar lastiği kullanmayan araçlar, kazalara ve trafikte yoğunluğa neden oldu.

Belediye ekipleri, yoğun trafik olan bölgelere mazot ve benzin tankerleri göndererek ihtiyacı olan vatandaşlara dağıttı.

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