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İzmir'de bunalıma giren genç kız intihar etti

Polisin evde yaptığı araştırmada herhangi bir intihar notuna rastlanılmadı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 09:21:49 Güncelleme: 09:23:40 DHA

İzmir'in Konak İlçesi'nde, psikolojik sorunları nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen 26 yaşındaki T. E., odasında kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, dün gece Altay Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalımda olduğu iddia edilen T. E., odasında yalnız olduğu sırada iple kendini tavana astı. Bir süre sonra odaya giren yakınları E.'yi asılı bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ipten indirilen E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin evde yaptığı araştırmada herhangi bir intihar notuna rastlanılmadı. Bekar olduğu öğrenilen T. E.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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