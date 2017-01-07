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Osman Bayezid Osmanoğlu
GÜNDEM

Osmanlı hanedan reisi Osman Bayezid Osmanoğlu vefat etti

Osmanoğlu'nun cenazesi, 9 Ocak'ta New York'taki Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Long Island'daki aile mezarlığına defnedilecek

07 Ocak 2017 Cumartesi, 09:26:17 Güncelleme: 09:50:34 AA

Osmanlı Devleti'nin 31'inci padişahı Sultan Abdülmecid Han'ın üçüncü kuşak torunu ve hanedanın 44'üncü reisi Osman Bayezid Osmanoğlu, ABD'nin New York kentinde 93 yaşında vefat etti.

Alınan bilgiye göre, bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Osmanoğlu'nun cenazesi, 9 Ocak'ta New York'taki Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Long Island'daki aile mezarlığına defnedilecek.

Hanedanın en yaşlı üyesi olan Osmanoğlu'nun cenaze işlemleriyle Türkiye'nin New York Başkonsosluğu ilgileniyor.

Osman Bayezid Osmanoğlu, Osmanlı hanedanının sürgün sırasında yurt dışında doğan ilk çocuğu olarak 1924 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Daha sonra annesi ve ağabeyiyle New York'a göç eden Osmanoğlu, ABD'de 45 yıl kütüphanelerde 15 dilde kitap çevirisi yaparak geçimini sağladıktan sonra 1997'de emekliye ayrıldı.

Hanedanın erkek üyelerine ülkeye dönüş yasağı 1974'te kalkmasına rağmen Türkiye'yi ilk kez annesinin ısrarıyla 1985'te ziyaret eden Osmanoğlu, sonrasında her yıl düzenli olarak Türkiye'ye geldiğini ancak yerleşmeyi hiç düşünmediğini ifade etmişti. Osmanoğlu, 2009 yılının eylül ayında İstanbul'da vefat eden Osman Ertuğrul Efendi'nin yerine hanedan reisi olmuştu

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YORUMLAR 5
  • Misafir 5 dakika önce
    en çok ilgimi 15 dilde çeviri yapabilmesi çekti.
  • Misafir 17 dakika önce
    Allah rahmet etsin
  • Misafir 25 dakika önce
    Allah Rahmet eylesin.
  • Misafir 25 dakika önce
    OSMANOGULLARININ KIYMETINI BILEMEDIK.
  • Misafir 25 dakika önce
    Allah rahmet eylesin
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