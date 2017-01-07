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Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda sürücü araçlarını yolda bırakmak zorunda kaldı!

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle oluşan trafikte araçlarını bırakan sürücüler günün aydınlanmasıyla arabalarının başına koştu

07 Ocak 2017 Cumartesi, 12:12:18 Güncelleme: 12:14:11

Dün akşam saatlerinde başlayarak İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle oluşan trafikte araçlarını bırakmak zorunda kalan sürücüler günün aydınlanmasıyla araçlarını almak için arabalarını bıraktıkları noktalara geldi. Akşam saatlerinde aracını 03 Esenler Mevkii'ne bırakan sürücü Hasan Türken, sabah olmasıyla aynı noktaya gelerek aracını hareket ettirmek için uğraştı. Türken, aracının üzerinde biriken karları temizlemeye çalışırken yoğun kar yağışı sebebiyle donan aracını hareket ettirirken zor anlar yaşadı.

Kar yağışı sebebiyle aracını yolda bırakarak evine giden sürücü Hasan Türken, "Dün akşam saat 7'de Çağlayan'dan çıktık. Bu kadar yağacağını hiç tahmin etmedik, kaya kaya Çağlayan'dan buraya 3 saatte geldik. Trafikten gidemiyorum sağa çektim. Sabah da geldim 1 saattir uğraşıyorum donmuş, çalışmıyor. Aç kapa, aç kapa yeni yeni çalıştırdım " diye konuştu.


TEM OTOPARKI

TEM Otoyolu, adeta otoparka döndü. Dün akşam bastıran kar yağışı nedeniyle TEM'de ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını yol kenarına bırakarak yaya olarak evlerinin yolunu tuttu. Bugün TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde çok sayıda aracın yol kenarlarında park halinde olduğu görüldü. Araçlar, kar yağışının devam etmesi nedeniyle sahipleri tarafından henüz alınamadı.

 

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