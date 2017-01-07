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Çatıdan düşen kar
GÜNDEM

Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular

Karaman'da bir esnafın çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 15:01:32 Güncelleme: 15:02:20

Edinilen bilgiye göre, merkez Molla Fenari Caddesi üzerinden hazır giyim dükkanı bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen esnaf, işyerinin önünde durduğu sırada, çatıdan kopan kar kütlesinin üzerine düştüğünü fark ederek can havli ile işyerine atlayarak kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Esnafın, kar kütlesinin altında kalmaktan atlayarak kurtulması ise güvenlik kamerasına yansırken, film sahnesini de aratmadı.

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