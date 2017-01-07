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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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Bakan Süleyman Soylu, Hatay'da askerlerle bir araya geldi

"Bilmenizi istiyorum, biz birçok kez söyledim son 300 yılın en güçlü dönemindeyiz. Allahımıza şükürler olsun. Uydu diyoruz uydumuz var, malzeme diyoruz malzeme var, insan kabiliyeti diyoruz insan kabiliyetimiz var"

07 Ocak 2017 Cumartesi, 15:17:27 Güncelleme: 15:31:12 İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay ziyareti kapsamında askerlerle kahvaltıda bir araya geldi. Son 300 yılın en güçlü dönemini yaşayan Türkiye'nin gelişmesini istemeyenlerin ülkenin birliğini, bütünlüğünü, huzurunu bozmaya çalıştığını söyledi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlene kahvaltıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirterek Hatay'daki katılacağı programlar öncesinde askerlerle bir arada olmak istediğini kaydetti. Türkiye'nin hedefleri olan bir ülke olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şu ifadeler kullandı:

"Türkiye bir taraftan hedefleri olan bir ülkedir. Bir taraftan da birilerinin çok meşgul olduğu bir ülkedir. Yani bu birilerinden bahsederken bizim birliğimizi istemeyen, huzurumuzu bozmak isteyen, büyüklüğümüzü çekemeyen ve etrafımızdaki coğrafyaya sağlayacağımız o huzuru etkisizleştirmeye çalışan birilerinden bahsediyorum. Bu birilerine bazen üst akıl deniyor, bu birilerini biz bazen sıfatlandırıyoruz ama bilmenizi istiyorum, biz birçok kez söyledim son 300 yılın en güçlü dönemindeyiz. Allahımıza şükürler olsun. Uydu diyoruz uydumuz var, malzeme diyoruz malzeme var, insan kabiliyeti diyoruz insan kabiliyetimiz var. Öbür taraftan yatırım diyoruz yatırım yapabilme kabiliyetimiz var. İşte en yakın sizler şahitsiniz 3 milyona yakın Suriyeli yani bir ülke ölçeğindeki, bazen bir büyükşehir ölçeğindeki bir insan topluluğunu hiç kem küm etmeden, insanlığın ve medeniyetin gereği kucaklama diyoruz. Kimseden beş kuruş almamız yok, biz bunu yapabilme kabiliyeti var diyoruz. Biz bunu yapabiliyoruz"dedi.

Bakan Soylu, Türkiye'ye ekonomik yönden sıkıntı veremedikleri için bunu zengilikleri üzerinden yapmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Tabi ekonomik olarak Türkiye'ye sıkıntı veremedikleri için Türkiye'yi kendi zenginlikleri üzerinden kendi farklılıkları üzerinden fitne ile ve araya koyacakları nifak ile etkisizleştiemeyi, Türkiye'yi kendi hedeflerinden uzaklaştırmayı çalışıyorlar. Yani konsantrasyon bu noktaya olmasın, konsantrasyon ileriye olmasın hep bulunduğumuz alanı nasıl muhafaza ederiz, konsantrasyonumuz buna olsun. Bizim hem bulunduğumuz alanı muhafaza etme gibi bir görevimiz var, ama aynı zamanda da bu ülkenin hem gelir seviyesinin yükselmesini, standartlarının yükselmesini, etrafındaki coğrafya'da zenginliklerinin bir şekilde nakledilmesi gibi sorumluluğumuz var. Biz bu ülkeyi yönetenler olarak bu konuda gece gündüz acaba yarın ne yapabilirizin gayreti içerisindeyiz. Eğer Türkiye'de bizden daha az uyuyan insan varsa bizim eksikliğimizdir. Tekrar söylüyorum, bizden daha az uyuyan varsa mesaisinde biz eksikteyiz. Biz ay uyuyacağız, çok gayret göstereceğiz ve çok mücadele edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu, askerle yapılan kahvaltının ardından Hatay Valiliğine geçti.

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