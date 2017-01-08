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Adana'da şehit anneleri "Birlik" için koştu

08 Ocak 2017 Pazar, 12:08:12 İHA

Adana'da kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi'nce "Birlik Meşalesi Adana'da Yanacak" sloganıyla organize edilen 7. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na şehit yakınları da katıldı

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    Adana'da kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi'nce "Birlik Meşalesi Adana'da Yanacak" sloganıyla organize edilen 7. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na şehit yakınları da katıldı

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    Şehit yakınlarından kimi şehit oğlunun, kimi şehit kardeşinin kimi şehit babasını, kimi ise şehit eşinin fotoğrafını alarak Halk Koşusu'na katıldı.

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    "ÇOCUKLARIMIZ GİTTİYSE BİZ ÇOKTAN GİDERİZ"

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin daha önceden yola yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 ay önce şehit olan 25 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Kamil Yelmen'in annesi Fedai Yelmen de oğlunun fotoğrafını alarak koşuya geldi.

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