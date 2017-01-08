Adana'da şehit anneleri "Birlik" için koştu

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"Bu koşunun yapılması çok güzel. Bir anne olarak duygularımızı anlatmak çok zor vatanımız sağ olsun. Benim diğer çocuklarım da polis, keşke bu vatan için daha çok şey yapabilseydik. Her gün gelen şehit haberlerine çok üzülüyoruz inşallah bu son olur."