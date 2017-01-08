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Akademisyen müzekart
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Akademisyenler için indirimli "Müzekart" uygulaması başladı

"Müzekart" indirimlerinden artık öğretmen ve 18 yaş üstü öğrencilerin yanı sıra akademik personel de yararlanacak

08 Ocak 2017 Pazar, 12:22:40 Güncelleme: 12:27:39 AA

Tarih, sanat ve kültür meraklılarına birçok avantaj sunan Müzekart uygulamasından artık akademisyenler de indirimli olarak faydalanabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın, geçen hafta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç ile üniversitelerin tarih, edebiyat, sanat, kültür ve turizm alanındaki akademik birim yöneticileriyle YÖK'te yaptığı toplantı öncesi ikili görüşmede gündeme gelen "Müzekart" indirimine ilişkin çalışma tamamlandı.

Bakan Avcı'nın talimatıyla hayata geçirilen uygulamayla, tarih, sanat ve kültür meraklılarına birçok avantaj sunan "Müzekart" indiriminden artık öğretmen ve 18 yaş üstü öğrencilerin yanı sıra Yükseköğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde görevli öğretim üyeleri de indirimli faydalanabilecek.

Akademisyenler, yüzde 50 indirimli alacakları "Müzekart" ile diledikleri kadar müze ve ören yerini ziyaret ederek, tarihte yolculuğa çıkabilecek.

Müzekart edinmek isteyen akademisyenlerin, fotoğraflı bir kimlik belgesiyle Müzekart satış noktalarına başvurması veya internet üzerinden kartını sipariş etmek üzere "www.muze.gov.tr" ve "www.muzekart.com" adresindeki web sitesini ziyaret etmesi yeterli olacak.

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