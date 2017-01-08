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Emine Aydınlı kansere yakalanan bakıcısı Ayşe Selcan Başçı'ya 'kızı' gibi baktı

08 Ocak 2017 Pazar, 12:26:24 AA

Filmlere konu olacak hayat hikayesi...

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    Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki kalp ve karaciğer hastası kadın, kanserle mücadele eden 67 yaşındaki bakıcısına kol kanat gerdi.

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    Denizli'de dünyaya gelen ve 27 yaşından bu yana hasta ve yaşlılara bakıcılık yaparak geçimini sürdüren 4 çocuk annesi Emine Aydınlı, 36 yaşında kan kanserini yendi.

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     Kendilerine ait evleri bulunmaması nedeniyle eşiyle birlikte çocuklarının yanında kalan Aydınlı, 4 yıl önce kalp ve karaciğer hastası Ayşe Selcan Başçı'nın bakıcılığını üstlendi.

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