Emine Aydınlı kansere yakalanan bakıcısı Ayşe Selcan Başçı'ya 'kızı' gibi baktı

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Aydınlı gibi bir bakıcıya sahip olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Başçı, şöyle devam etti:

"4 senedir anne-kız gibi olduk. Daha bir kere bile birbirimize kızmadık. Onu çok seviyorum. Kendisi rahatsızlanınca çok üzülmüştüm. Artık ben de onunla birlikte mücadele ediyorum. Ben ona, o bana bakıyor. O kadar mutluyum ki anlatamam. Onun kendi evinde asansör yoktu. Evine gitmesine izin vermedim. O bu evin, hem kızı, hem kahyası. Yani her şeyi."