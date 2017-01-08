Bursa'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Öğrenciler, pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Bunun üzerine Bursa Valiliği merakla beklenen tatil sorusuna yanıt verdi. Peki 9 Ocak Pazartesi (yarın) Bursa'da okullar tatil mi? İşte cevabı...

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre eğitime bir gün ara verildi. Duyuruda;

"Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden , İlimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 09 Ocak 2017 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür.



Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır." denildi.

KARIN AĞIRLIĞINA DAYANAMAYAN AĞAÇ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Bursa'da kar yağışı birçok cadde ve sokağa ulaşımı engellerken, kardan devrilen ağaç iki aracın hasar görmesine yol açtı.

Bursa'da son yılların en yoğun kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Şehir merkezinde belediye ekiplerinin çalışmalarıyla ana arterlerde sıkıntı yaşanmazken, mahalle ve sokak aralarında ise ulaşım zorlukla sağlandı. Araçlar sokak aralarında ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da sokakta yürümekte zorlandı. Bursa Anadolu Erkek Lisesi kapısındaki ağaç ise park halindeki iki aracın üzerine devrildi. Cadde kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri yaptığı çalışmayla ağacı parçalayarak araçların üzerinden kaldırdı. Araçlar kullanılmaz hale gelirken, sahipleri ise gözlerine inanamadı.

BURSA BÜYÜKŞEHİRDEN KIŞ AYLARINDA EVSİZLERE SICAK YUVA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yoğun kış şartlarında evsiz vatandaşlara sıcak yuva imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 'Barınma Evi'nde şu anda 241 vatandaşın kaldığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın daha yaşanabilir ve daha sağlıklı bir kent olması hedefiyle örnek adımlar atarken, en önemli sosyal hizmetlerden olan Barınma Evi ile evsiz vatandaşlara soğuk kış aylarında sıcak yuva imkanı sağlıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesinin Ürünlü'deki 'Barınma Evi'nde kalan vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı ziyarette kışı Barınma Evi'nde geçirmek durumunda kalan vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesinin yaz kış demeden her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirterek, "Kış soğuk yüzünü gösterdi. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın daha yaşanabilir, sağlıklı bir şehir ve kalite kenti olması yolunda tüm ihtiyaçların giderilmesine önem veriyoruz. Kış aylarında barınma problemi yaşayan, dışarıda kalan vatandaşların sıcak bir yuvaya kavuşması için Büyükşehir Belediyesi olarak güzel bir tesisimiz var. Daha önceki yıllarda gençlik kampı olarak kullanılan merkez artık sadece barınma evi olarak hizmet veriyor. Kasım'dan Nisan ayına, yani havalar iyice ısınana kadar, yaklaşık 6 ay boyunca Bursa ve çevre illerden ihtiyaç duyan vatandaşlar buradan faydalanabiliyor" diye konuştu.

Başkan Altepe, barınma evinde vatandaşların yiyecek, giyecek, konaklama, temizlik ve bakım gibi ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, "Şu anda 241 kişinin kaldığı Barınma Evi'nde kalanların yüzde 20'si Bursa'dan, yüzde 80'i de diğer şehir ve bölgelerden. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden de gelip burada kalan vatandaşlar var. Barınma Evi'ne gelenler, kışı Büyükşehir Belediyesi çatısı altında geçiriyorlar. Yeter ki vatandaşlarımızın yüzü gülsün ve herkes kışı sıcak bir yuvada geçirsin" dedi.

Başkan Altepe, medeniyet kenti Bursa'nın sosyal konularda da öncü olduğunu sözlerine ekledi.