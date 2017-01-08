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ankara, canlı bomba
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Ankara'da canlı bomba zannedilen şahıs paniğe neden oldu

Alkollü şahsın boynundaki kulaklığı kablo zanneden ve şahsın elini beline doğru götürdüğünü gören müşteriler, "canlı bomba" diye bağırmaya başladı

08 Ocak 2017 Pazar, 16:41:15 Güncelleme: 16:44:04 İHA

Başkent'te bir lokantada canlı bomba zannedilen şahıs paniğe neden oldu. Müşteriler koşarak lokantayı boşaltırken, canlı bomba zannedilen alkollü şahıs kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 15.30 sırlarında Çankaya'da meydana geldi. İddiaya göre, Konur Sokak'ta bulunan bir lokantada hesabı ödemek istemeyen alkollü şahıs ile lokanta sahibi arasında tartışma yaşandı. Alkollü şahsın boynundaki kulaklığı kablo zanneden ve şahsın elini beline doğru götürdüğünü gören müşteriler, "canlı bomba" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine koşarak lokantayı boşaltan müşteriler, büyük panik yaşadı. Alkollü şahıs daha sonra vatandaşlar tarafından tartaklanarak olay yerinden uzaklaştırıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede yaptığı araştırmalar sonucu şahsı kısa sürede yakalayarak karakola götürdü.

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